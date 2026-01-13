Мы выбираем Данию, – премьер Гренландии отверг вариант присоединения к США
- Премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров стремится оставаться в составе Королевства Дания и не рассматривает присоединение к США.
- Министры иностранных дел Дании и Гренландии встретятся с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в контексте заявлений Трампа о намерении "получить" Гренландию.
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отверг вариант присоединения к Соединенным Штатам. По словам политика, остров предпочитает быть в союзе с Данией, пока отложив планы о своей независимости.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg и Clash Report.
Что сказал премьер Гренландии о присоединении острова к США?
На совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене 13 января Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия и в дальнейшем стремится оставаться в составе Королевства Дания и не рассматривает присоединение к США.
Сейчас мы сталкиваемся с геополитическим кризисом, и если нам придется выбирать между Соединенными Штатами и Данией здесь и сейчас, то мы выбираем Данию. Гренландия не хочет принадлежать США. Гренландия не хочет управляться США. Гренландия не хочет быть частью США. Мы выбираем Гренландию, которую мы знаем сегодня, которая является частью Королевства Дания,
– отметил он.
Нильсен добавил, что ситуация "очень серьезная", комментируя угрозы бывшего президента США Дональда Трампа аннексировать остров. Он подчеркнул, что сами угрозы являются абсолютно неуместными.
В Гренландии, где проживает около 57 тысяч человек, давно обсуждают идею независимости от Дании, но большинство населения категорически против присоединения к США.
"Сейчас самое время быть вместе. Гренландия входит в состав Королевства Дания и полностью едина в защите основополагающих принципов", – сказал Нильсен журналистам во время пресс-конференции.
По словам гренландского премьера, нынешний геополитический кризис показывает, что в случае выбора между США и Данией Гренландия выберет Данию.
Мы выбираем НАТО, мы выбираем ЕС,
– добавил он.
Планируется ли встреча между Данией, Гренландией и США?
Издание Reuters писало, что 14 января министры иностранных дел Дании и Гренландии встретятся с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем Марко Рубио.
Датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен и его гренландский коллега Вивиан Мотсфельдт инициировали встречу с Рубио после заявлений бывшего президента США Дональда Трампа о намерении "получить" Гренландию.
"Вице-президент США Вэнс также захотел принять участие во встрече, он ее проведет, она состоится в Белом доме", – сообщил Расмуссен журналистам.
Какая сейчас риторика в США относительно Гренландии?
В Конгресс США 12 января внесли законопроект об аннексии острова Гренландии. Соответствующая инициатива позволяет президенту США принять любые меры для присоединения Гренландии к США и превращения ее в штат.
Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри обвинил Данию в "оккупации" Гренландии после Второй мировой войны. Посол Дании в США Йеспер Мьоллер Серенсен подчеркнул, что статус Гренландии признан на международном уровне, в частности в ООН и НАТО.
Издание Daily Mail писало, что Дональд Трамп приказал подготовить план вторжения в Гренландию. В то же время Объединенный комитет начальников штабов армии США выступил против этого, назвав операцию незаконной.