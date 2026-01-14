Двух собачьих упряжек недостаточно, Трамп резко призвал Данию немедленно убираться из Гренландии
- Трамп призвал Данию немедленно покинуть Гренландию.
- Он заявил, что только США могут защитить эту территорию.
Трамп призвал Данию "немедленно убираться" из Гренландии. Также он пригрозил гренландскому премьеру "большой проблемой".
Об этом сообщает 24 Канал
Что нового сказал Трамп по Гренландии?
Обратился Трамп к Дании от имени НАТО.
НАТО: Скажите Дании, чтобы они немедленно убрались отсюда! Двух собачьих упряжек недостаточно! Только США могут это сделать!
– написал президент США.
Также журналисты поинтересовались у него относительно желания Гренландии остаться с Данией и считает ли это он окончательным решением. Именно такую позицию высказал гренландский премьер Йенс-Фредерик Нильсен 13 января.
"Это их проблема. Я с ними не согласен. Я не знаю, кто он такой (премьер Нильсен – 24 Канал). Ничего о нем не знаю. Но для него это будет большой проблемой", – пригрозил Трамп.
К слову, в своей соцсети американский президент также разместил ссылку на статью Just The News.
В ней говорится о том, что лидеры Дании преуменьшают угрозу для Гренландии со стороны России и Китая. В то же время датская разведка недавно опубликовала оценку, в которой прямо предупредила о военных амбициях этих стран относительно Гренландии и Арктики, а также об их экспансии вокруг нее.
Там также вспомнили, как Трамп заявлял, что США нуждаются в Гренландии "с точки зрения национальной безопасности", утверждая, что замороженная автономная территория, принадлежащая Дании, "покрыта" российскими и китайскими кораблями.
Тогда высокопоставленные датские чиновники быстро опровергли заявления Трампа, утверждая, что вблизи Гренландии нет российских и китайских кораблей.
Но, как пишет издание, в отчете "Перспективы разведки 2025" о безопасности Королевства Дания, опубликованном в декабре, подробно предупреждалось, что "Китай готовится к военному присутствию в Арктике", а Россия "использует все доступные инструменты для мониторинга и картографирования вод между Гренландией, Исландией, Фарерскими островами и Великобританией".
Гренландия: последние новости
На днях в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии. Он позволяет американскому президенту принять любые меры для присоединения Гренландии к США и превращения ее в штат.
Недавно США обвинили Данию в "оккупации" Гренландии после Второй мировой войны. Впрочем, датский посол подчеркнул, что статус острова признан на международном уровне, а право решать его будущее принадлежит народу.
Германия планирует предложить создание арктической миссии НАТО для защиты интересов безопасности, чтобы снизить напряженность из-за возможной аннексии Гренландии США.