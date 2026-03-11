Сотня ракет в небе: "Хезболла" объявила о начале военной операции против Израиля

В среду, 11 марта, небо над Израилем одновременно освещают десятки взрывов. группировка "Хезболла" осуществила масштабный запуск примерно сотни ракет. Северные районы страны оказались под мощным ракетным обстрелом.

Об этом пишут ряд медиа. Официальное подтверждение также опубликовали в группировке "Хезболла".

Что известно о масштабной атаке на Израиль?

Ливанская организация "Хезболла" заявила о вступлении в войну и объявила о начале собственной военной кампании против Израиля, нанеся серии баллистических ударов.



Заявление "Хезболлы" о начале войны / Скриншот

В самой группировке называют эти действия стартом так называемой "специальной военной операции", одновременно продолжая массированный ракетный обстрел израильской территории.

The Times of Israel информировало, что ракеты летели из нескольких районов Ливана, а воздушную тревогу объявляли в Хайфе, Галилее и на Голанских высотах. В то же время армия Израиля в ответ атаковала столицу Ливана Бейрута.

ЦАХАЛ не понесет никакого вреда израильскому гражданскому населению и будет применять силу против какой-либо угрозы для государства Израиль,

– подчеркнули израильские бойцы.

Отметим, что 2 марта израильские военные нанесли удар по Бейруту, в результате которого погиб руководитель политического крыла группировки "Хезболла" Мохаммад Раад. После этого группировка совершила ракетные и дроновые атаки по территории Израиля, таким образом отвечая на гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Сообщалось также о ликвидации главы разведштаба "Хезболлы" Хусейна Макледа в Бейруте.

Любопытно! Во время одного из недавних обстрелов Израиль впервые использовал лазерный комплекс противовоздушной обороны Iron Beam.

Что происходит на Ближнем Востоке и началась ли уже третья мировая?