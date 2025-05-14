Хорошие новости по Украине могут появиться сегодня, завтра и, возможно, в пятницу, – Трамп

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что уже в ближайшие дни могут появиться "хорошие новости" по Украине. Он также отметил помощь Катара в решении глобальных вопросов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани.

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Каких новостей по Украине ожидает Трамп

Трамп во время встречи с эмиром Катара заявил, что ожидает положительных новостей Украины уже в ближайшие дни.

Также глава Белого дома поблагодарил Катар за то, что "очень активно поддерживает США в различных регионах, в частности в вопросах, связанных с Россией и Украиной".