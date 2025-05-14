Сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.
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В чем Зеленский хочет убедить Трампа
Зеленский заявил, что важно донести до Трампа правду о том, что глава Кремля Владимир Путин врет, и показать, что именно Россия препятствует мирным переговорам.
И поэтому я делаю то, что я делаю, несомненно, для Украины, но также для того, чтобы другие страны, а не только Соединенные Штаты, могли увидеть, что Путин этого не хочет,
– отметил Зеленский.
Он также подчеркнул, что ожидает от США новый санкционный пакет против России, который, по его словам, должен быть "сильным и очень опасным для россиян".
Кроме того, президент подчеркнул важность усиления международного давления на Кремль, чтобы заставить его прекратить войну.