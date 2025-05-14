Так считает Андрей Ермак, передает 24 Канал. Руководитель Офиса Президента Украины дал интервью Le Monde от 13 мая.

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Ермак о "четком месседже" США

Украинская сторона готова к любому формату диалога при условии полного и безусловного прекращения огня. По словам Ермака, это продемонстрировало "открытость и честность", и теперь очередь за Россией.

Глава ОП выразил надежду на то, что США как стратегический партнер Киева "сохранят свою роль в процессе". Кроме того, он поблагодарил Стива Уиткоффа за "конструктивные разговоры и понимание" о том, что прекращение огня – логичный шаг.

Также благодарны президенту Трампу за четкий месседж: если Путин не хочет мира – Украина получит больше, чем может представить. Санкции? Если Путин не приедет – это момент для действий,

– отметил Ермак.

В частности, по российским энергетике и финансам "должны бить" американский пакет от сенатора Линдси Грэма и новые санкции ЕС.

По словам руководителя ОП, 30 дней тишины является не военным преимуществом, а возможностью начать процесс – делегации, мониторинг, прозрачность и тому подобное. "И именно США имеют потенциал это реализовать", – добавил Ермак.