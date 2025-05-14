Так вважає Андрій Єрмак, передає 24 Канал. Керівник Офісу Президента України дав інтерв'ю Le Monde від 13 травня.

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Єрмак про "чіткий меседж" США

Українська сторона готова до будь-якого формату діалогу за умови повного й безумовного припинення вогню. За словами Єрмака, це продемонструвало "відкритість і чесність", тож тепер черга за Росією.

Очільник ОП висловив сподівання на те, що США як стратегічний партнер Києва "збережуть свою роль у процесі". Окрім того, він подякував Стіву Віткоффу за "конструктивні розмови й розуміння" того, що припинення вогню – логічний крок.

Також вдячні президенту Трампу за чіткий меседж: якщо Путін не хоче миру – Україна отримає більше, ніж може уявити. Санкції? Якщо Путін не приїде – це момент для дій,

– зазначив Єрмак.

Зокрема, по російських енергетиці й фінансах "мають бити" американський пакет від сенатора Ліндсі Грема та нові санкції ЄС.

За словами керівника ОП, 30 днів тиші є не військовою перевагою, а можливістю почати процес – делегації, моніторинг, прозорість тощо. "І саме США мають потенціал це реалізувати", – додав Єрмак.