Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox Business.

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Какие именно санкции могут наложить на Россию

Владимир Зеленский 13 мая говорил, что ждет выполнения обещаний союзниками. Теперь на Кремль должны наложить санкции не за агрессию, а за отказ прекратить огонь.

Из Москвы уже раздаются сигналы, что Путина может не быть в Турции. Хотя диктатор сам предлагал Зеленскому встретиться. Поэтому США и ЕС наложат на Москву санкции.

Кит Келлог заявил, что пакет санкций на Россию будет крупнейшим за всю историю. Кстати, как сообщил представитель Трампа, новый канцлер Германии Фридрих Мерц тоже выступает за ужесточение ограничений в отношении России.

630 сенаторов поддержали законопроект о новых санкциях против России. Под удар Запада попадут российский Центральный банк или теневой флот агрессора. Именно с помощью последнего оккупанты перевозят большинство нефти за границу. Около 70% российской нефти идут через Балтийское море.

Но сам Путин дерзко назвал придурками тех, кто хочет наложить на него санкции.