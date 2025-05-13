Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox Business.

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Які саме санкції можуть накласти на Росію

Володимир Зеленський 13 травня говорив, що чекає на виконання обіцянок союзниками. Тепер на Кремль мають накласти санкції не за агресію, а за відмову припинити вогонь.

З Москви вже лунають сигнали, що Путіна може не бути в Туреччині. Хоча диктатор сам пропонував Зеленському зустрітися. Тому США та ЄС накладуть на Москву санкції.

Кіт Келлог заявив, що пакет санкцій на Росію буде найбільшим за всю історію. До речі, як повідомив представник Трампа, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц теж виступає за посилення обмежень щодо Росії.

630 сенаторів підтримали законопроєкт про нові санкції проти Росії. Під удар Заходу потраплять російський Центральний банк або тіньовий флот агресорки. Саме за допомогою останнього окупанти перевозять більшість нафти за кордон. Близько 70% російської нафти ідуть через Балтійське море.

Та сам Путін зухвало назвав придурками тих, хто хоче накласти на нього санкції.