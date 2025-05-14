Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час зустрічі з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамад Аль Тані.

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На які новини щодо України очікує Трамп

Трамп під час зустрічі з еміром Катару заявив, що очікує позитивних новин України вже найближчими днями.

Я вважаю, що сьогодні, можливо завтра, або навіть у п’ятницю – якщо чесно – ми отримаємо дуже хороші новини з цього приводу. Але подивимося,

– заявив Трамп.

Також глава Білого дому подякував Катару за те, що "дуже активно підтримує США в різних регіонах, зокрема у питаннях, пов’язаних з Росією та Україною".

Президент США зазначив, що ця підтримка стосується вирішення глобальних викликів.