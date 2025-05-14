Втім, навіть попри виникнення відповідних підозр, достеменно невідомим залишається те, чи готовий американський президент почати реальний тиск на Росію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Що свідчить про зміну позиції адміністрації Трампа

Як нагадує видання, минулого тижня віцепрезидент США Джей Ді Венс виступив на форумі з міжнародної політики у Вашингтоні, який замість того, аби як зазвичай критикувати Україну, заявив, що Росія ставить забагато умов у питанні припинення бойових дій.

Журналісти наголошують, що подібна заява контрастує із попередньою позицією Венса, який ще в лютому, як і Дональд Трамп, був учасником гучної сварки в Овальному кабінеті, тоді він публічно дорікав Володимиру Зеленському за недостатню вдячність США за допомогу.

Financial Times припускає, що американські чиновники стають дедалі більш настороженими щодо Володимира Путіна, оскільки серед них "посилюються підозри", що саме диктатор, а не Володимир Зеленський може бути найбільшою перешкодою на шляху до миру.

В американців була спрощена ідея – зачаруймо Росію, чинитимемо тиск на Зеленського, і ми отримаємо угоду. Виявилося, що просто зачаровувати Росію недостатньо,

– вважає колишній посол Німеччини в США Вольфганг Ішингер.

Вважають, що мета президента США стосовно припинення вогню задля закінчення війни наразі залишається для нього недосяжною, оскільки Путін відкинув будь-які заклики припинити бойові дії, навіть попри санкції. Така непримиренність Росії дратує Трампа.

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол розповів, що у його спілкуванні "відчувається розчарування". На його думку, Дональд Трамп міг усвідомити, що "занадто багато чого позбувся", але нічого не отримав натомість, маючи на увазі незацікавленість Москви у мирі.

Крім того, видання пише, що чинній адміністрації стає важче звинувачувати українців у війні. Останніми тижнями Зеленський намагався представити себе партнером зі співпраці. Відносини між Києвом і Вашингтоном також відновилися після сварки завдяки угоді про надра.

Чи буде Трамп тиснути на Путіна

Попри це, досі залишається незрозумілим, чи готова адміністрація Трампа справді перейти до жорсткіших дій щодо Росії. Дональд Трамп публічно висловився на підтримку ініціативи Путіна про прямі переговори, назвавши її "потенційно великим днем для Росії та України".

На думку колишнього помічника Джо Байдена у Раді національної безпеки Еріка Гріна, Дональд Трамп бачить, що Володимир Путін не йде йому назустріч. Втім, водночас експосадовець вважає, що навряд чи наслідком цього стане жорсткий тиск на російського диктатора.

Експерти вважають, що Росія сподівається на те, що президент США втратить терпіння в мирному процесі. Макфол каже, що Путін "грає в довгу гру і думає, що час на його боці", розраховуючи, що Трамп втратить інтерес, а американці припинять військову допомогу, що послабить Україну.

Однак, попри вищезгадане, науковий співробітник Ради з міжнародних відносин Томас Грем сказав, що американському президенту буде важко досягти однієї зі своїх головних цілей, перезавантаження відносин із Росією, без попереднього "розв'язання проблеми України".