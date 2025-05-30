"Это будет его последний день": Трамп анонсировал пресс-конференцию с Маском

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 30 мая, проведет совместную пресс-конференцию с миллиардером Илоном Маском.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в его соцсети Truth Social.

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Трамп объявил, что проведет пресс-конференцию

Дональд Трамп анонсировал, что пресс-конференция с Илоном Маском состоится в 13:30 по восточному времени (20:30 по киевскому).

Это будет его последний день, но не совсем, потому что он всегда будет с нами и будет помогать нам. Илон – потрясающий человек! Увидимся завтра в Белом доме,

– написал президент США.

Напомним, 29 мая Илон Маск объявил о завершении своего срока на должности специального правительственного сотрудника в администрации президента США. Во время своего правления DOGE миллиардер руководил крупными сокращениями федеральной рабочей силы в рамках усилий администрации президента США по сокращению федеральных расходов.

Стоит отметить, что в течение последних недель Илон Маск начал отступать от штатной работы правительства, чтобы сосредоточиться на своих компаниях, в частности, SpaceX и Tesla, которые испытали трудности частично из-за его альянса с администрацией Трампа.