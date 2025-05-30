Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа в його соцмережі Truth Social.

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Трамп оголосив, що проведе пресконференцію

Дональд Трамп анонсував, що пресконференція з Ілоном Маском відбудеться о 13:30 за східним часом (20:30 за київським).

Це буде його останній день, але не зовсім, бо він завжди буде з нами і допомагатиме нам. Ілон – приголомшлива людина! Побачимося завтра у Білому домі,

– написав президент США.

Нагадаємо, 29 травня Ілон Маск оголосив про завершення свого терміну на посаді спеціального урядового співробітника в адміністрації президента США. Під час свого правління DOGE мільярдер керував великими скороченнями федеральної робочої сили в рамках зусиль адміністрації президента США щодо скорочення федеральних витрат.

Варто зазначити, що протягом останніх тижнів Ілон Маск почав відступати від штатної роботи уряду, аби зосередитися на своїх компаніях, зокрема, SpaceX і Tesla, які зазнали труднощів частково через його альянс з адміністрацією Трампа.