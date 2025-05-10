После нескольких часов перемирия: в Индии снова слышны взрывы на границе с Пакистаном
- Индия и Пакистан договорились о прекращении огня 10 мая, но снова слышны взрывы в регионе Кашмир.
- Индийский губернатор Кашмира сообщил о взрывах в городах Джамму и Сринагари через несколько часов после перемирия.
- Индия утверждает, что Пакистан запустил дроны, по которым работает ПВО. И отвечает ударами по целям в Пакистане.
Индия и Пакистан договорились о прекращении огня 10 мая. Однако в регионе снова слышны взрывы. 24 Канал собрал детали.
Ночью Индия атаковала несколько баз военно-воздушных сил Пакистана. Исламабад начал военную операцию в ответ.
Контекст Обострение в Южной Азии: в городах Индии раздаются взрывы
Что происходит в Индии сейчас
Иностранные СМИ сообщили, что в индийском городе Джамму раздаются взрывы. Он расположен в регионе Кашмир, который находится под управлением Индии.
То же самое произошло в Сринагаре.
Что, черт возьми, только что произошло с прекращением огня? Взрывы слышны по всему Сринагару,
– такое сообщение в Х выложил индийский губернатор Кашмира Омар Абдулла.
Взрывы в Джамму и Сринагаре 10 мая: смотрите видео
С момента принятия перемирия прошло всего несколько часов. Договориться странам помогли США.
Премьер-министр Пакистана заявил тогда, "что это знаменует собой новое начало в решении проблем, которые преследовали регион и мешали его пути к миру, процветанию и стабильности".
Теперь же в Индии утверждают, что Пакистан запустил десятки дронов. По ним работает ПВО. Сама же в ответ бьет по обнаруженным целям на территории Пакистана.