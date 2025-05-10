После нескольких часов перемирия: в Индии снова слышны взрывы на границе с Пакистаном

Индия и Пакистан договорились о прекращении огня 10 мая. Однако в регионе снова слышны взрывы. 24 Канал собрал детали.

Ночью Индия атаковала несколько баз военно-воздушных сил Пакистана. Исламабад начал военную операцию в ответ.

Контекст Обострение в Южной Азии: в городах Индии раздаются взрывы

Что происходит в Индии сейчас

Иностранные СМИ сообщили, что в индийском городе Джамму раздаются взрывы. Он расположен в регионе Кашмир, который находится под управлением Индии.

То же самое произошло в Сринагаре.

Что, черт возьми, только что произошло с прекращением огня? Взрывы слышны по всему Сринагару,

– такое сообщение в Х выложил индийский губернатор Кашмира Омар Абдулла.

Взрывы в Джамму и Сринагаре 10 мая: смотрите видео

С момента принятия перемирия прошло всего несколько часов. Договориться странам помогли США.

Премьер-министр Пакистана заявил тогда, "что это знаменует собой новое начало в решении проблем, которые преследовали регион и мешали его пути к миру, процветанию и стабильности".

Теперь же в Индии утверждают, что Пакистан запустил десятки дронов. По ним работает ПВО. Сама же в ответ бьет по обнаруженным целям на территории Пакистана.