Конфликт между Индией и Пакистаном: что известно о новом обострении ситуации
Вечером вторника, 6 мая, произошло обострение конфликта в Азии. Индийские вооруженные силы атаковали якобы "объекты террористической инфраструктуры", на что в Пакистане пообещали ответить.
Эскалация произошла после событий в Пахалгаме, где группа боевиков убила 25 человек – гражданина Непала и еще 24 туристов из Индии. Детали развития событий сообщает 24 Канал.
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Что известно о конфликте
Индия говорит, что проинформировала США, Великобританию, Саудовскую Аравию, Россию и ОАЭ об операции "Синдур". Между тем в ООН заявили, что мир не может себе позволить военного противостояния между Индией и Пакистаном. Генеральный секретарь очень обеспокоен военными операциями Индии через линию контроля и международную границу. Он призывает обе страны к максимальной военной сдержанности, Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не имели эскалационного характера. Никакие пакистанские военные объекты не были целью. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методах выполнения, Причина нападения – атака в Пахалгаме, в результате которой погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. По словам премьера Пакистана Шахбаза Шарифа, "коварный враг" атаковал 5 мирных объектов. Политик считает, что его страна имеет право "ответить силой на этот акт войны". На фоне эскалации в Пакистане созывают Комитет национальной безопасности. Американский президент назвал обострение ситуации "позором". Они воюют десятилетиями, на самом деле веками. Надеюсь, это быстро закончится, По данным Clash Report, по всей линии соприкосновения в регионе Кашмир продолжаются бои, ВВС сбили 2 индийских самолета. Daily Pakistan сообщает о блэкауте в Музаффарабаде, что в Пакистане. По данным местного агентства SAMAA TV, Пакистан атаковал в ответ. Теперь Индия получит исчерпывающий и решительный ответ, В Минобороны Индии заявили, что Пакистан снова нарушает соглашение о прекращении огня, обстреливая артиллерией Бхимбер-Гали в районе Пунч-Раджаури. Представитель пакистанской армии сообщил о по меньшей мере 3 убитых и 12 раненых в результате нападения. По его словам, целями индийской атаки стали 2 мечети, в которых находились мирные жители. Министр обороны Пакистана заявил, что страна "ответит на неспровоцированную агрессию Индии", которая якобы ударила по гражданским районам, а не лагерям боевиков. Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов, сообщает Clash Report. Правительство Индии подтвердило удары по 9 объектам в рамках операции "Синдур". Атака якобы была целенаправленной и не эскалационной. Правосудие свершилось, По сообщениям местных СМИ, Индия атаковала Пакистан с трех локаций.
Что заявили в ООН
– сказал пресс-секретарь Антониу Гутерреша.
Официальное заявление Индии об операции "Синдур"
– говорится в сообщении.
Дональд Трамп отреагировал на конфликт
– сказал Трамп.
Пакистан ударил в ответ
– заявили в пакистанской армии.
Последствия ударов по Пакистану
– написала в Х армия Индии.
Индия атаковала Пакистан
Индия говорит, что проинформировала США, Великобританию, Саудовскую Аравию, Россию и ОАЭ об операции "Синдур".
Между тем в ООН заявили, что мир не может себе позволить военного противостояния между Индией и Пакистаном.
Генеральный секретарь очень обеспокоен военными операциями Индии через линию контроля и международную границу. Он призывает обе страны к максимальной военной сдержанности,
Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не имели эскалационного характера. Никакие пакистанские военные объекты не были целью. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методах выполнения,
Причина нападения – атака в Пахалгаме, в результате которой погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
По словам премьера Пакистана Шахбаза Шарифа, "коварный враг" атаковал 5 мирных объектов. Политик считает, что его страна имеет право "ответить силой на этот акт войны".
На фоне эскалации в Пакистане созывают Комитет национальной безопасности.
Американский президент назвал обострение ситуации "позором".
Они воюют десятилетиями, на самом деле веками. Надеюсь, это быстро закончится,
По данным Clash Report, по всей линии соприкосновения в регионе Кашмир продолжаются бои, ВВС сбили 2 индийских самолета.
Daily Pakistan сообщает о блэкауте в Музаффарабаде, что в Пакистане.
По данным местного агентства SAMAA TV, Пакистан атаковал в ответ.
Теперь Индия получит исчерпывающий и решительный ответ,
В Минобороны Индии заявили, что Пакистан снова нарушает соглашение о прекращении огня, обстреливая артиллерией Бхимбер-Гали в районе Пунч-Раджаури.
Представитель пакистанской армии сообщил о по меньшей мере 3 убитых и 12 раненых в результате нападения. По его словам, целями индийской атаки стали 2 мечети, в которых находились мирные жители.
Министр обороны Пакистана заявил, что страна "ответит на неспровоцированную агрессию Индии", которая якобы ударила по гражданским районам, а не лагерям боевиков.
Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов, сообщает Clash Report.
Правительство Индии подтвердило удары по 9 объектам в рамках операции "Синдур". Атака якобы была целенаправленной и не эскалационной.
Правосудие свершилось,
По сообщениям местных СМИ, Индия атаковала Пакистан с трех локаций.