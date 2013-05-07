Конфликт между Индией и Пакистаном: что известно о новом обострении ситуации

Вечером вторника, 6 мая, произошло обострение конфликта в Азии. Индийские вооруженные силы атаковали якобы "объекты террористической инфраструктуры", на что в Пакистане пообещали ответить.

Эскалация произошла после событий в Пахалгаме, где группа боевиков убила 25 человек – гражданина Непала и еще 24 туристов из Индии. Детали развития событий сообщает 24 Канал.

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Что известно о конфликте