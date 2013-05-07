Укр Рус
Геополитика Азия Конфликт между Индией и Пакистаном: что известно о новом обострении ситуации
7 мая, 02:52
13

Конфликт между Индией и Пакистаном: что известно о новом обострении ситуации

Анастасия Безейко

Вечером вторника, 6 мая, произошло обострение конфликта в Азии. Индийские вооруженные силы атаковали якобы "объекты террористической инфраструктуры", на что в Пакистане пообещали ответить.

Эскалация произошла после событий в Пахалгаме, где группа боевиков убила 25 человек – гражданина Непала и еще 24 туристов из Индии. Детали развития событий сообщает 24 Канал.

Смотрите также Там может начаться новая война: показываем, где расположены Индия и Пакистан

Что известно о конфликте

03:00, 07 мая

Что заявили в ООН

Индия говорит, что проинформировала США, Великобританию, Саудовскую Аравию, Россию и ОАЭ об операции "Синдур".

Между тем в ООН заявили, что мир не может себе позволить военного противостояния между Индией и Пакистаном.

Генеральный секретарь очень обеспокоен военными операциями Индии через линию контроля и международную границу. Он призывает обе страны к максимальной военной сдержанности,
– сказал пресс-секретарь Антониу Гутерреша.

02:33, 07 мая

Официальное заявление Индии об операции "Синдур"

Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не имели эскалационного характера. Никакие пакистанские военные объекты не были целью. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методах выполнения,
– говорится в сообщении.

Причина нападения – атака в Пахалгаме, в результате которой погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.

00:44, 07 мая

По словам премьера Пакистана Шахбаза Шарифа, "коварный враг" атаковал 5 мирных объектов. Политик считает, что его страна имеет право "ответить силой на этот акт войны".

На фоне эскалации в Пакистане созывают Комитет национальной безопасности.

00:25, 07 мая

Дональд Трамп отреагировал на конфликт

Американский президент назвал обострение ситуации "позором".

Они воюют десятилетиями, на самом деле веками. Надеюсь, это быстро закончится,
– сказал Трамп.

00:20, 07 мая

По данным Clash Report, по всей линии соприкосновения в регионе Кашмир продолжаются бои, ВВС сбили 2 индийских самолета.

Daily Pakistan сообщает о блэкауте в Музаффарабаде, что в Пакистане.

00:05, 07 мая

Пакистан ударил в ответ

По данным местного агентства SAMAA TV, Пакистан атаковал в ответ.

Теперь Индия получит исчерпывающий и решительный ответ,
– заявили в пакистанской армии.

23:57, 06 мая

В Минобороны Индии заявили, что Пакистан снова нарушает соглашение о прекращении огня, обстреливая артиллерией Бхимбер-Гали в районе Пунч-Раджаури.

23:55, 06 мая

Последствия ударов по Пакистану

Представитель пакистанской армии сообщил о по меньшей мере 3 убитых и 12 раненых в результате нападения. По его словам, целями индийской атаки стали 2 мечети, в которых находились мирные жители.

Министр обороны Пакистана заявил, что страна "ответит на неспровоцированную агрессию Индии", которая якобы ударила по гражданским районам, а не лагерям боевиков.

23:38, 06 мая

Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов, сообщает Clash Report.

23:30, 06 мая

Правительство Индии подтвердило удары по 9 объектам в рамках операции "Синдур". Атака якобы была целенаправленной и не эскалационной.

Правосудие свершилось,
– написала в Х армия Индии.

23:20, 06 мая

Индия атаковала Пакистан

По сообщениям местных СМИ, Индия атаковала Пакистан с трех локаций.