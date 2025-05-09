Индия заявила об атаке беспилотников и ракет Пакистана на военные станции

Индия утверждает, что пакистанские военные базы атаковали страну беспилотниками и ракетами. Вечером 8 мая взрывы прогремели в индийском городе Джамму.

На этот раз удар нанесли по военным станциям вокруг региона Кашмир. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какие последствия обострения между Индией и Пакистаном

По данным издания, в ночном небе над Джамму звучали сирены, виднелись красные вспышки и вспыхивали снаряды. Там добавляют, что это стало эскалацией худшего противостояния между странами за более чем два десятилетия, ведь за два дня боевых действий погибли почти четыре десятка человек.

В министерстве обороны Индии сообщили, что сегодня военные станции в Джамму, Патанкоти и Удхампуре были обстреляны беспилотниками и ракетами пакистанского происхождения вдоль международной границы в Джамму и Кашмире.

Источник издания рассказал, что восемь ракет, выпущенных из Пакистана по городам Сатвари, Самба, Ранбир Сингх Пура и Арния в регионе Джамму, были перехвачены подразделениями противовоздушной обороны, угрозы удалось оперативно нейтрализовать. Жертв нет, но сообщалось о материальном ущербе.

В то же время индийские телеканалы также показали огни и вспышки в небе над городом Джайсалмер в штате Раджастхан, который граничит с южной пакистанской провинцией Синд.

Зато в Пакистане заявляют, что индийские ВМС наносят удары по многочисленным целям в стране в рамках так называемой "операции возмездия".

К слову, ранее Пакистан сообщал о 26 погибших и 46 раненых в результате индийского удара, тогда как Индия заявила о 12 убитых и 57 раненых от пакистанского обстрела.