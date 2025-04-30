Индия планирует "военную агрессию" в течение 24 –36 часов, Пакистан имеет доказательства, –министр

Пакистан обладает достоверной разведывательной информацией о подготовке Индии к военной операции. Она может начаться в течение следующих 24 –36 часов.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Когда Индия может напасть на Пакистан

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил в среду, 30 апреля, что страна имеет достоверные разведывательные данные о том, что Индия намерена нанести военный удар уже в ближайшее время.

Пакистан имеет достоверные разведывательные данные о том, что Индия намерена нанести военный удар в течение следующих 24 – 36 часов, используя инцидент в Пахалгаме как фальшивый повод,

– написал Тарар в сообщении в X.

Он добавил, что любой акт агрессии получит решительный ответ.

"Индия будет нести полную ответственность за любые серьезные последствия в регионе", – подчеркнул министр.

В то же время министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в комментарии агентству отметил, что военное вторжение со стороны Индии неизбежно.

Асиф также сообщил, что Пакистан находится в состоянии повышенной боевой готовности, однако ядерное оружие страна применит только тогда, когда "возникнет прямая угроза нашему существованию".

Моди дал армии полную свободу действий

Премьер-министр Индии Нарендра Моди предоставил армии "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, цели и сроках ответа" Пакистана на теракт в Кашмире, пишет The Times of India.

Вооруженные силы имеют полную оперативную свободу в выборе способа, целей и сроков ответных действий Индии. Наша национальная решимость заключается в том, чтобы нанести сокрушительный удар по терроризму,

– подчеркнул Моди.

Он также заявил о полном доверии к армии и пообещал преследовать террористов и их покровителей где угодно в мире, а также подвергнуть их суровому наказанию, что выходит "за пределы их воображения".

Напомним, что ранее СМИ сообщали о боевых столкновениях на границе между Индией и Пакистаном в секторе Паргвал-Ахнур штата Джамму. Исламабад уже обратился к ООН с просьбой посоветовать Индии проявить "сдержанность".