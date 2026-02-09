Спецслужбы США перехватили необычный разговор иностранной разведки о человеке, близком к Трампу

Прошлой весной Агентство национальной безопасности США перехватило телефонный разговор между двумя сотрудниками иностранной разведки. Они обсуждали человека, который имеет близкие отношения с Трампом.

Об этом сообщил адвокат обличителя Эндрю Бакадж, пишет The Guardian.

Как в нацразведке США пытались скрыть информацию о человеке, приближенном к Трампу?

Сверхсекретный материал был доведен до сведения директора национальной разведки (DNI) Тулси Габбард. Но вместо того, чтобы позволить NSA распространить информацию дальше, Габбард забрала бумажную копию отчета и отдала ее непосредственно руководительнице аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. После этого она приказала NSA не публиковать разведданные, а передавать все детали только в ее офис.

17 апреля обличитель обратился к генеральному инспектору, заявив, что Габбард блокировала сверхсекретные разведданные от стандартного распространения. Формальную жалобу обличитель подал 21 мая.

Сначала адвокат обличителя сообщил, что разговор состоялся между человеком, связанным с иностранной разведкой, и человеком, близким к Трампу. Позже он уточнил, что обсуждались двое сотрудников иностранной разведки, а не непосредственно человек из Белого дома. Человек, о котором шла речь, не является должностным лицом администрации или специальным госслужащим.

ODNI (офис директора национальной разведки) заявил, что все действия Габбард были законными.

Некоторые республиканцы поддержали ее действия, а демократы критиковали задержку передачи жалобы в Конгресс. Сенатор Марк Уорнер отметил, что закон предусматривает 21 день на передачу жалобы обличителя. Она должна была рассматриваться как "неотложный вопрос". Однако разведданные оставались под грифом секретности в течение восьми месяцев.

Известно, что генеральный инспектор отклонил жалобу, отметив, что нельзя определить ее достоверность, а обличителю посоветовали обращаться в Конгресс.

Демократы утверждают, что задержка была попыткой "похоронить жалобу".

Содержание жалобы до сих пор практически неизвестно, потому что офис Габбард отредактировал большую часть документа перед передачей членам разведывательных комитетов, ссылаясь на исполнительную привилегию. Бакадж заявил, что применение привилегии указывает на то, что жалоба касается действий президента.

Некоторые члены Конгресса выразили обеспокоенность, что независимость офиса генерального инспектора могла пострадать после того, как Габбард в мае назначила своего советника Денниса Кирка работать там. Кирк ранее работал в администрации Трампа и был соавтором "Проекта 2025", плана реструктуризации федерального правительства.

Что известно о скандалах вокруг Трампа?