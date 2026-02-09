Про це повідомив адвокат викривача Ендрю Бакадж, пише The Guardian.

Як у нацрозвідці США намагалися приховати інформацію про людину, наближену до Трампа?

Надсекретний матеріал був доведений до відома директорки національної розвідки (DNI) Тулсі Ґаббард. Але замість того, щоб дозволити NSA поширити інформацію далі, Ґаббард забрала паперову копію звіту і віддала її безпосередньо керівниці апарату Білого дому С'юзі Вайлз. Після цього вона наказала NSA не публікувати розвіддані, а передавати всі деталі тільки до її офісу.

17 квітня викривач звернувся до генерального інспектора, заявивши, що Ґаббард блокувала надсекретні розвіддані від стандартного розповсюдження. Формальну скаргу викривач подав 21 травня.

Спочатку адвокат викривача повідомив, що розмова відбулася між людиною, пов'язаною з іноземною розвідкою, і людиною, близькою до Трампа. Пізніше він уточнив, що обговорювалися двоє співробітників іноземної розвідки, а не безпосередньо людина з Білого дому. Людина, про яку йшлося, не є посадовцем адміністрації чи спеціальним держслужбовцем.

ODNI (офіс директора національної розвідки) заявив, що всі дії Ґаббард були законними.

Деякі республіканці підтримали її дії, а демократи критикували затримку передачі скарги до Конгресу. Сенатор Марк Ворнер зазначив, що закон передбачає 21 день на передання скарги викривача. Вона мала розглядатися як "нагальне питання". Однак розвіддані залишалися під грифом секретності протягом восьми місяців.

Відомо, що генеральний інспектор відхилив скаргу, зазначивши, що не можна визначити її достовірність, а викривачеві порадили звертатися до Конгресу.

Демократи стверджують, що затримка була спробою "поховати скаргу".

Зміст скарги до цього часу практично невідомий, бо офіс Ґаббард відредагував більшу частину документа перед передачею членам розвідувальних комітетів, посилаючись на виконавчу привілею. Бакадж заявив, що застосування привілеї вказує на те, що скарга стосується дій президента.

Деякі члени Конгресу висловили занепокоєння, що незалежність офісу генерального інспектора могла постраждати після того, як Ґаббард у травні призначила свого радника Денніса Кірка працювати там. Кірк раніше працював в адміністрації Трампа та був співавтором "Проєкту 2025", плану реструктуризації федерального уряду.

