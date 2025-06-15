"На восстановление уйдут годы": Иран атаковал израильскую "жемчужину науки" – Институт Вейцмана
- Иран нанес ракетный удар по Институту Вейцмана в Израиле, вызвав значительные разрушения; уничтожено несколько лабораторий.
- Институт Вейцмана, известен своими научными исследованиями, имеет тесные связи с оборонной промышленностью Израиля, что могло стать причиной удара.
Иран нанес ракетный удар по одному из самых престижных научных учреждений Израиля - Институту Вейцмана. Здание подверглось разрушениям, несколько лабораторий уничтожено.
Под прицелом иранцев оказались не только военные, но и ученые. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на AP.
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Удар по Институт Вейцмана в Израиле
Как пишет издание, в ночь на 15 июня иранская ракета попала в Институт Вейцмана в городе Реховот, Израиль. Удар вызвал большие разрушения. Информации о погибших не поступало.
На территории института журналисты увидели обломки бетона, обугленные стены, выбитые стекла и следы пожара. В результате атаки уничтожены лаборатории по изучению клеточной биологии, нейронауки, развития тканей и онкологии.
Несколько зданий очень сильно пострадали, а некоторые лаборатории буквально стерты с лица земли,
– сказал профессор биохимии Сарель Флейшман.
Разрушенный Институт Вейцмана / Фото AP
Еще один профессор института, чья лаборатория полностью уничтожена, заявил сообщил журналистам, что он потерял 16 лет работы и тысячи генетически модифицированных образцов, которые использовались в исследованиях нервной системы человека.
Что известно об израильской "жемчужине науки"
Институт Вейцмана – ведущий научно-исследовательский центр, основан в 1934 году. Именно здесь был создан первый компьютер в Израиле. Заведение имеет тесные связи с оборонной промышленностью страны. В частности сотрудничает с компанией Elbit Systems. Это могло стать причиной целенаправленного удара, говорится в материале.
В предыдущие годы Израиль систематически атаковал иранских ядерных ученых в рамках "теневой войны". Во время последней эскалации Израиль уничтожил ряд иранских генералов, специалистов и объектов инфраструктуры. Иран в ответ, похоже, сместил акцент и на научные объекты.
К слову, Иран выпустил ракету по району вблизи технологического парка в Беэр-Шеве. Взрыв вызвал пожары и повреждения инфраструктуры. Попадание зафиксировали рядом с офисом Microsoft.