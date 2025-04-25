Громкие заявления о Крыме, Украине в НАТО и мире: Трамп дал большое интервью Time к 100 дням на посту

Президент США Дональд Трамп дал большое интервью изданию Time по случаю 100 дней в должности. В нем он много говорил о войне в Украине, России, оккупированных территориях, достижении мира и ситуации в США.

Трамп назвал первые три месяца своего срока безудержным успехом. По его словам, то, что он делает, – это именно то, за что он выступал в своей предвыборной кампании. Подробнее о новых заявлениях Трампа, читайте в материале 24 Канала.

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Новые заявления Трампа