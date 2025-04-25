Громкие заявления о Крыме, Украине в НАТО и мире: Трамп дал большое интервью Time к 100 дням на посту
Президент США Дональд Трамп дал большое интервью изданию Time по случаю 100 дней в должности. В нем он много говорил о войне в Украине, России, оккупированных территориях, достижении мира и ситуации в США.
Трамп назвал первые три месяца своего срока безудержным успехом. По его словам, то, что он делает, – это именно то, за что он выступал в своей предвыборной кампании. Подробнее о новых заявлениях Трампа, читайте в материале 24 Канала.
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Новые заявления Трампа
США ведут прямые переговоры с Ираном. Трамп заявил, что готов к встрече с иранским лидером. Трамп прокомментировал работу Маска и его департамента: DOGE имел очень большой успех. Мы обнаружили сотни миллиардов долларов расточительства, мошенничества и злоупотреблений. Миллиарды долларов, которые выдаются политикам, отдельным политикам, на основе экологической политики. Это мошенничество... Думаю, DOGE имел большой успех с этой точки зрения. Журналист поинтересовался, если через год в США все еще будут высокие тарифы на импорт иностранных товаров (20%, 30% или 50%), будете ли считать это Трамп победой. Полная победа, Наша страна станет очень богатой за короткий промежуток времени. Я занимаюсь этим уже три месяца, и если посмотреть на цифры, которые мы получаем, на рабочие места, и если посмотреть на компании-производители чипов, автомобильные компании, Apple... 500 миллиардов долларов. Apple инвестирует 500 миллиардов долларов в строительство заводов. Они никогда не инвестировали в эту страну, Трамп прокомментировал массовые депортации из США. По его словам, это нужно было сделать, потому что Байден "позволил приехать в нашу страну людям, которых мы не хотим видеть в нашей стране". Если бы вы шли по улице и оказались рядом с одним из этих людей, они могли бы вас убить, даже не подумав об этом. А мы не можем этого терпеть в нашей стране, Трамп считает, что если бы он был президентом, то не было бы войны не только в Украине, но и ХАМАС не напал бы на Израиль 7 октября 2023 года. Эта война длится три года. Это война Байдена. Это не моя война. Я не имею к ней никакого отношения. У меня никогда не было бы этой войны. Эта война никогда бы не началась. Путин никогда этого не сделал бы. 7 октября никогда бы не началось, Трамп считает, что "мир возможен, даже если Путин останется президентом". Также он заверил, что Штаты не обсуждают с Кремлем других вопросов, кроме Украины. На вопрос журналиста, хочет ли Трамп, чтобы его запомнили как президента, который расширил территорию Америки, он ответил, что не против. Трамп в очередной раз заявил, что не шутит об идее сделать Канаду 51 штатом, а также подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии. Мы теряем от 200 до 250 миллиардов долларов в год, поддерживая Канаду... Мы заботимся об их военных. Мы заботимся о каждом аспекте их жизни, и нам не нужно, чтобы они производили для нас автомобили. На самом деле, мы не хотим, чтобы они производили для нас автомобили. Мы хотим делать собственные автомобили. Нам не нужна их древесина. Нам не нужна их энергия. Нам ничего не нужно из Канады. И я говорю, что единственный способ, которым это действительно сработает, - это чтобы Канада стала штатом, Что касается Гренландии, то он считает ее присоединение к Штатам важным для национальной и международной безопасности. Что ж, Крым перешел к россиянам. Его передал им Барак Обама, а не я. Учитывая это, смогут ли они (украинцы – 24 Канал) его вернуть? Они держали там россиян. Они имели там свои подводные лодки задолго до любого периода, о котором мы говорим, в течение многих лет. Люди в Крыму разговаривают преимущественно на русском языке. Но это было сделано Обамой. Это не было сделано Трампом. Забрали бы его у меня, как это произошло с Обамой? Нет, этого бы не произошло. Крым, если бы я был президентом, не был бы отобран Россией. И Зеленский это понимает, и все понимают, Я не думаю, что они когда-нибудь смогут вступить в НАТО. Я думаю, что война началась, когда они начали говорить о вступлении в НАТО, У Трампа спросили, "возможен ли мир, если Зеленский останется президентом Украины". Да, я так думаю. Он теперь президент, и я думаю, мы заключим соглашение, Трамп считает, что мир возможен лишь при условии, что главой Белого дома будет он. У других шансов заключить мир нет. Я думаю, что со мной как президентом это возможно, хотя и очень вероятно. Если президентом будет кто-то другой, шансов нет, Также Трамп думает, что Владимир Путин хотел бы "забрать все это", но но только ему под силу достичь договоренности дипломатическим путем. По словам Трампа, США и Россия провели "очень хорошие переговоры". И мы очень близки к соглашению. И я не верю, что кто-то другой мог бы заключить это соглашение, Я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение. Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что это закончится,
– заявил он.
– Трамп.
– сказал Трамп.
Трамп о войне ХАМАС и Израиля
– сказал президент США.
– заявил президент США.
"Крым останется с Россией"
– также заявил Трамп.
Вступит ли Украина в НАТО
– заявил президент США.
– ответил на это американский глава.
– заявил он.
О мирном соглашении с Россией
– сказал он.
Трамп об "окончании войны за 24 часа"
– заявил Трамп.
США ведут прямые переговоры с Ираном. Трамп заявил, что готов к встрече с иранским лидером.
Трамп прокомментировал работу Маска и его департамента:
DOGE имел очень большой успех. Мы обнаружили сотни миллиардов долларов расточительства, мошенничества и злоупотреблений. Миллиарды долларов, которые выдаются политикам, отдельным политикам, на основе экологической политики. Это мошенничество... Думаю, DOGE имел большой успех с этой точки зрения.
Журналист поинтересовался, если через год в США все еще будут высокие тарифы на импорт иностранных товаров (20%, 30% или 50%), будете ли считать это Трамп победой.
Полная победа,
Наша страна станет очень богатой за короткий промежуток времени. Я занимаюсь этим уже три месяца, и если посмотреть на цифры, которые мы получаем, на рабочие места, и если посмотреть на компании-производители чипов, автомобильные компании, Apple... 500 миллиардов долларов. Apple инвестирует 500 миллиардов долларов в строительство заводов. Они никогда не инвестировали в эту страну,
Трамп прокомментировал массовые депортации из США. По его словам, это нужно было сделать, потому что Байден "позволил приехать в нашу страну людям, которых мы не хотим видеть в нашей стране".
Если бы вы шли по улице и оказались рядом с одним из этих людей, они могли бы вас убить, даже не подумав об этом. А мы не можем этого терпеть в нашей стране,
Трамп считает, что если бы он был президентом, то не было бы войны не только в Украине, но и ХАМАС не напал бы на Израиль 7 октября 2023 года.
Эта война длится три года. Это война Байдена. Это не моя война. Я не имею к ней никакого отношения. У меня никогда не было бы этой войны. Эта война никогда бы не началась. Путин никогда этого не сделал бы. 7 октября никогда бы не началось,
Трамп считает, что "мир возможен, даже если Путин останется президентом".
Также он заверил, что Штаты не обсуждают с Кремлем других вопросов, кроме Украины.
На вопрос журналиста, хочет ли Трамп, чтобы его запомнили как президента, который расширил территорию Америки, он ответил, что не против.
Трамп в очередной раз заявил, что не шутит об идее сделать Канаду 51 штатом, а также подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии.
Мы теряем от 200 до 250 миллиардов долларов в год, поддерживая Канаду... Мы заботимся об их военных. Мы заботимся о каждом аспекте их жизни, и нам не нужно, чтобы они производили для нас автомобили. На самом деле, мы не хотим, чтобы они производили для нас автомобили. Мы хотим делать собственные автомобили. Нам не нужна их древесина. Нам не нужна их энергия. Нам ничего не нужно из Канады. И я говорю, что единственный способ, которым это действительно сработает, - это чтобы Канада стала штатом,
Что касается Гренландии, то он считает ее присоединение к Штатам важным для национальной и международной безопасности.
Что ж, Крым перешел к россиянам. Его передал им Барак Обама, а не я. Учитывая это, смогут ли они (украинцы – 24 Канал) его вернуть? Они держали там россиян. Они имели там свои подводные лодки задолго до любого периода, о котором мы говорим, в течение многих лет. Люди в Крыму разговаривают преимущественно на русском языке. Но это было сделано Обамой. Это не было сделано Трампом. Забрали бы его у меня, как это произошло с Обамой? Нет, этого бы не произошло. Крым, если бы я был президентом, не был бы отобран Россией. И Зеленский это понимает, и все понимают,
Я не думаю, что они когда-нибудь смогут вступить в НАТО. Я думаю, что война началась, когда они начали говорить о вступлении в НАТО,
У Трампа спросили, "возможен ли мир, если Зеленский останется президентом Украины".
Да, я так думаю. Он теперь президент, и я думаю, мы заключим соглашение,
Трамп считает, что мир возможен лишь при условии, что главой Белого дома будет он. У других шансов заключить мир нет.
Я думаю, что со мной как президентом это возможно, хотя и очень вероятно. Если президентом будет кто-то другой, шансов нет,
Также Трамп думает, что Владимир Путин хотел бы "забрать все это", но но только ему под силу достичь договоренности дипломатическим путем.
По словам Трампа, США и Россия провели "очень хорошие переговоры".
И мы очень близки к соглашению. И я не верю, что кто-то другой мог бы заключить это соглашение,
Я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение. Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что это закончится,