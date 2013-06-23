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Геополитика Ближний Восток Иран атаковал базы США в ответ: что сейчас известно о новом обострении на Ближнем Востоке
23 июня, 21:47
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Иран атаковал базы США в ответ: что сейчас известно о новом обострении на Ближнем Востоке

Тимур Еремьянц

После американских ударов по иранским ядерным объектам Тегеран совершил месть. Иран запустил ракеты по базам США в Катаре и Ираке.

Все, что сейчас известно о новом обострении на Ближнем Востоке, собрал 24 Канал.

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Иран ударил по объектам США в ответ

 

21:59, 23 июня

Американская база в Сирии переведена в "полную боевую готовность" на фоне иранских ударов 23 июня. Это основная действующая база США на северо-востоке Сирии – Касрак.

По словам сирийского источника в сфере безопасности, это одна из двух американских баз в регионе, и сейчас она мобилизована в ожидании возможного нападения.

21:54, 23 июня

Авиабаза США в Катаре не получила поражения в результате атаки

В The New York Times со ссылкой на чиновников написали, что американская авиабаза Аль-Удейд в Катаре не получила поражения в результате иранского обстрела.

Эта авиабаза – крупнейший американский военный объект на Ближнем Востоке, который был основной целью Ирана.

Она служит региональной штаб-квартирой Центрального командования США, а размещено там около 10 000 военнослужащих.

21:52, 23 июня

Иран, вероятно, заранее предупредил США об атаке

СМИ пишут, что Тегеран за несколько часов до атаки проинформировал противника. Такое решение, вероятно, связано с желанием минимизировать потери.

21:48, 23 июня

Израиль ударил по Ирану

Вскоре после иранских атак по базам США Израиль нанес удары по Тегерану.

После 20:30 вечера в столице Ирана прогремели взрывы. СМИ утверждают, что Силы обороны Израиля нанесли удар по городу.

Израиль будет продолжать наносить удары по всем уровням иранского режима,
– заявил представитель армии Израиля.

21:43, 23 июня

Иран подтвердил атаку на американские базы

В Иране прокомментировали событие, заявив, что действительно атаковали авиабазу Аль-Удейд в Катаре после "откровенной военной агрессии" "преступного режима Соединенных Штатов Америки".

Тегеран заявил, что "не оставит без ответа ни одного нападения на свою территориальную целостность, суверенитет и национальную безопасность ни при каких обстоятельствах".

21:39, 23 июня

Трамп в ситуационной комнате после иранских ударов

В Белом доме заявили, что президент США и Минобороны "внимательно следят" за потенциальными угрозами для авиабазы Аль-Удейд в Катаре.

Между тем Дональд Трамп вместе со своей командой также находится в ситуационной комнате. Президент также был там на выходных, когда отдавал приказ о нанесении ударов по Ирану, что привело к такой реакции,
– написали в Sky News.

21:37, 23 июня

В Катаре заявили, что в результате иранской атаки нет жертв и пострадавших. В МИД страны заверили, что противовоздушная оборона Катара перехватила ракетный удар.

Там также указали, что воздушное пространство и территория страны являются "безопасными".

21:35, 23 июня

Иран ударил по базам США

В понедельник, 23 июня, Иран выпустил ракеты по авиабазам США Аль-Удейд в Катаре и Айн-аль-Асад в Ираке.

В сети распространили кадры обстрела в Катаре: смотрите видео

 

 