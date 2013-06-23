Иран атаковал базы США в ответ: что сейчас известно о новом обострении на Ближнем Востоке
После американских ударов по иранским ядерным объектам Тегеран совершил месть. Иран запустил ракеты по базам США в Катаре и Ираке.
Все, что сейчас известно о новом обострении на Ближнем Востоке, собрал 24 Канал.
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Иран ударил по объектам США в ответ
Американская база в Сирии переведена в "полную боевую готовность" на фоне иранских ударов 23 июня. Это основная действующая база США на северо-востоке Сирии – Касрак. По словам сирийского источника в сфере безопасности, это одна из двух американских баз в регионе, и сейчас она мобилизована в ожидании возможного нападения. В The New York Times со ссылкой на чиновников написали, что американская авиабаза Аль-Удейд в Катаре не получила поражения в результате иранского обстрела. Эта авиабаза – крупнейший американский военный объект на Ближнем Востоке, который был основной целью Ирана. Она служит региональной штаб-квартирой Центрального командования США, а размещено там около 10 000 военнослужащих. СМИ пишут, что Тегеран за несколько часов до атаки проинформировал противника. Такое решение, вероятно, связано с желанием минимизировать потери. Вскоре после иранских атак по базам США Израиль нанес удары по Тегерану. После 20:30 вечера в столице Ирана прогремели взрывы. СМИ утверждают, что Силы обороны Израиля нанесли удар по городу. Израиль будет продолжать наносить удары по всем уровням иранского режима, В Иране прокомментировали событие, заявив, что действительно атаковали авиабазу Аль-Удейд в Катаре после "откровенной военной агрессии" "преступного режима Соединенных Штатов Америки". Тегеран заявил, что "не оставит без ответа ни одного нападения на свою территориальную целостность, суверенитет и национальную безопасность ни при каких обстоятельствах". В Белом доме заявили, что президент США и Минобороны "внимательно следят" за потенциальными угрозами для авиабазы Аль-Удейд в Катаре. Между тем Дональд Трамп вместе со своей командой также находится в ситуационной комнате. Президент также был там на выходных, когда отдавал приказ о нанесении ударов по Ирану, что привело к такой реакции, В Катаре заявили, что в результате иранской атаки нет жертв и пострадавших. В МИД страны заверили, что противовоздушная оборона Катара перехватила ракетный удар. Там также указали, что воздушное пространство и территория страны являются "безопасными". В понедельник, 23 июня, Иран выпустил ракеты по авиабазам США Аль-Удейд в Катаре и Айн-аль-Асад в Ираке. В сети распространили кадры обстрела в Катаре: смотрите видео
Авиабаза США в Катаре не получила поражения в результате атаки
Иран, вероятно, заранее предупредил США об атаке
Израиль ударил по Ирану
– заявил представитель армии Израиля.
Иран подтвердил атаку на американские базы
Трамп в ситуационной комнате после иранских ударов
– написали в Sky News.
Иран ударил по базам США
Американская база в Сирии переведена в "полную боевую готовность" на фоне иранских ударов 23 июня. Это основная действующая база США на северо-востоке Сирии – Касрак.
По словам сирийского источника в сфере безопасности, это одна из двух американских баз в регионе, и сейчас она мобилизована в ожидании возможного нападения.
В The New York Times со ссылкой на чиновников написали, что американская авиабаза Аль-Удейд в Катаре не получила поражения в результате иранского обстрела.
Эта авиабаза – крупнейший американский военный объект на Ближнем Востоке, который был основной целью Ирана.
Она служит региональной штаб-квартирой Центрального командования США, а размещено там около 10 000 военнослужащих.
СМИ пишут, что Тегеран за несколько часов до атаки проинформировал противника. Такое решение, вероятно, связано с желанием минимизировать потери.
Вскоре после иранских атак по базам США Израиль нанес удары по Тегерану.
После 20:30 вечера в столице Ирана прогремели взрывы. СМИ утверждают, что Силы обороны Израиля нанесли удар по городу.
Израиль будет продолжать наносить удары по всем уровням иранского режима,
В Иране прокомментировали событие, заявив, что действительно атаковали авиабазу Аль-Удейд в Катаре после "откровенной военной агрессии" "преступного режима Соединенных Штатов Америки".
Тегеран заявил, что "не оставит без ответа ни одного нападения на свою территориальную целостность, суверенитет и национальную безопасность ни при каких обстоятельствах".
В Белом доме заявили, что президент США и Минобороны "внимательно следят" за потенциальными угрозами для авиабазы Аль-Удейд в Катаре.
Между тем Дональд Трамп вместе со своей командой также находится в ситуационной комнате. Президент также был там на выходных, когда отдавал приказ о нанесении ударов по Ирану, что привело к такой реакции,
В Катаре заявили, что в результате иранской атаки нет жертв и пострадавших. В МИД страны заверили, что противовоздушная оборона Катара перехватила ракетный удар.
Там также указали, что воздушное пространство и территория страны являются "безопасными".
В понедельник, 23 июня, Иран выпустил ракеты по авиабазам США Аль-Удейд в Катаре и Айн-аль-Асад в Ираке.
В сети распространили кадры обстрела в Катаре: смотрите видео