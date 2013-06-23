Иран атаковал базы США в ответ: что сейчас известно о новом обострении на Ближнем Востоке

После американских ударов по иранским ядерным объектам Тегеран совершил месть. Иран запустил ракеты по базам США в Катаре и Ираке.

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Иран ударил по объектам США в ответ