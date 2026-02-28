В Пентагоне и Израиле дали названия операции против Ирана
- США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана, назвав ее соответственно Epic fury и Roaring Lion.
- Израильское название происходит от предыдущей операции "Восходящий лев" в июне 2025 года.
США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. Обе страны дали ей разные названия.
Об этом сообщило министерство войны в США и CNN.
Какие названия имеет операция в Иране?
В Пентагоне операции США против Иранского режима назвали Epic fury, что на русском звучит как "Эпическая ярость". В то же время западные журналисты говорят о другом названии, которое дал Израиль.
В офисе израильского премьер-министра назвали удары 28 февраля Roaring Lion, то есть "Ревущий лев".
Как пояснили в издании, израильское название происходит от предыдущей 12-дневной операции "Восходящий лев" в июне 2025 года.
Какова сейчас ситуация на Ближнем Востоке?
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты начали масштабную операцию против режима Ирана. Он подчеркнул, что Иран не может иметь ядерного оружия.
Также сообщалось, что Израиль атаковал объекты "Хезболлы" в Ливане.
Медиа заявили о ряде взрывов в ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Кувейте, где расположены военные базы США. Кое-где ПВО перехватывает иранские ракеты.