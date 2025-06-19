Иран атаковал Израиль ракетами с кассетными боеприпасами– осколки попали в дома

ЦАХАЛ официально заявил, что Иран осуществил запуск ракеты с осколочной кассетной боеголовкой по центральной части страны. Один из обломков попал в жилой дом в городе Азор.

Иран выпустил около 20 баллистических ракет. Часть из них нанесла повреждения больницам и жилым кварталам в нескольких городах, известно о десятках раненых. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel.

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Обломки ракеты попали в жилой дом в Азоре

Один из боеприпасов попал в жилой дом в центральном городе Азор, вызвав локальное разрушение, подобное взрыву малой ракеты. В то же время основные боеголовки других ракет нанесли удары по больнице "Сорока" в Беэр-Шеве, а также по зданиям в городах Рамат-Ган и Холон.

Израильские военные призывают гражданских не приближаться к любым обломкам, найденных после атак. Остатки ракет могут не сдетонировать сразу, но остаются опасными в течение длительного времени. Также они просят граждан немедленно сообщать о находках, чтобы избежать новых жертв.

Опасность более широкого масштаба: кассетная ракета охватывает большую площадь

Ракета с кассетным боеприпасом представляет угрозу для гораздо более широкой территории, чем обычные боеприпасы.

Несмотря на то, что мощность взрыва меньше, угроза распространяется на десятки квадратных километров вокруг точки поражения. Такой тип оружия особенно опасен в городских условиях.

Что такое ракета с кассетным боеприпасом и чем она опасна

Ракета с кассетной боевой частью распадается на высоте около 7 километров. В воздухе боевая часть разбрасывает примерно 20 малых боеприпасов на площадь радиусом до 8 километров. Эти обломки хаотично падают на землю и не имеют собственной наводки, поэтому могут поразить любой объект в радиусе поражения – от жилых кварталов до инфраструктурных объектов.

По информации Армии обороны Израиля, этим утром было осуществлено не менее 20 пусков со стороны Ирана. Четыре ракеты прямо попали в жилой дом в Азоре, где сейчас работают спасательные службы.

Масштабы повреждений уточняются, впрочем речь идет о десятках пострадавших по всей стране.

Напомним, 18 июня Израиль совершил серию авиаударов по иранским военным объектам, уничтожив более 70 иранских ЗРК и атаковав производства ракет. Операция Rising Lion имеет целью демонтаж военно-промышленной инфраструктуры Ирана, что может повлиять на поставки иранских дронов и ракет в Россию.