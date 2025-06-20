Иран запустил серию ракет по Израилю

Иран прямым ударом баллистики атаковал израильскую Хайфу в пятницу, 20 июня. Известно о по меньшей мере двух раненых. В то же время взрывы слышали в Иерусалиме.

Также сообщается о возможных прилетах в Тель-Авиве, Беэр-Шеве и Ашкелоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News и Clash Report.

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Что известно о ракетном ударе по Израилю

Иран нанес удар по Израилю, запустив ряд ракет посреди дня. В свою очередь израильские военные заявили, что идентифицировали нападение в своем заявлении, об этом также сообщили иранские государственные СМИ.

Взрывы в Израиле: смотрите видео

Армия обороны Израиля заявила, что сирены раздавались в "нескольких районах Израиля", военные пытаются перехватить цели. По данным агентства Reuters, взрывы слышны над Тель-Авивом и Иерусалимом.

Иранская атака на Израиль: смотрите видео

В сети публикуют кадры, на которых видно большой столб дыма, поднимающийся из портового города Хайфа на севере. Там, по данным СМИ, уже известно о 10 пострадавших, двое из которых – в тяжелом состоянии.

Также есть предварительная информация о подростке, который тоже пострадал из-за удара. По оценкам Армии обороны Израиля, в рамках атаки около 25 баллистических ракет было выпущено из Ирана по Израилю.

Последствия атаки на Хайфу: смотрите видео

К слову, ночью 20 июня Тегеран ударил баллистикой вблизи технологического парка в Беэр-Шеве, где расположено несколько компаний, в частности Microsoft. По данным СМИ, в результате взрыва пострадало 5 человек.