Иран атаковал ключевой объект для поставок нефти из Персидского залива – саудовский НПЗ SAMREF
- Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод SAMREF в саудовском порту Янбу, но последствия были минимальными.
- Этот порт является ключевым для экспорта нефти из Персидского залива из-за перекрытия Ормузского пролива Ираном.
Иран атаковал ключевой объект для поставок нефти из Персидского залива. Удар был по нефтеперерабатывающему заводу SAMREF в саудовском порту Янбу.
Он остается единственным экспортным узлом для сырой нефти из стран залива. Об этом пишет Reuters.
Что известно об атаке?
Нефтеперерабатывающий завод SAMREF нефтяного гиганта Saudi Aramco в порту Янбу на Красном море стал мишенью утром 19 марта.
Утверждается, что последствия атаки были минимальными. Чем именно осуществлялась воздушная атака, не уточняется.
Янбу – сейчас единственный экспортный пункт для любой сырой нефти из арабских стран Персидского залива. Ведь Ормузский пролив перекрыт Ираном, а оттуда протекала пятая часть мировых поставок нефти.
Другим основным экспортным портом, кроме Янбу, является порт Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах. Он тоже подвергался атакам.
Перед атакой на SAMREF Корпус стражей Исламской революции Ирана объявил предупреждение об эвакуации для нескольких нефтяных объектов в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.
К слову, события на Ближнем Востоке сосредоточились именно вокруг нефтяных запасов и нефтедобычи. Историк, политик, дипломат Роман Бессмертный отметил 24 Каналу, что, вероятно, для Трампа уничтожение иранского режима абсолютно второстепенно.
Последние обстрелы на Ближнем Востоке
Ряд ответных ударов Иран нанес после атаки на свое газовое месторождение Южный Парс со стороны Израиля. Трамп заявил, что Штаты не знали о планах на эту атаку.
Обстрелу порта Янбу предшествовала атака на крупнейший в мире завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Катаре. Этот объект получил значительные повреждения.
К слову, на днях снаряд попал за 350 метров от реактора Бушерской АЭС в Иране. Реактор и персонал не пострадали, но пока неизвестно ни тип вооружения, ни кто именно совершил атаку.