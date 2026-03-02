Над посольством США в Кувейте поднимается дым, – AFP
- Иран атаковал американское посольство в Кувейте.
- Посольство США в Кувейте призвало своих граждан оставаться в убежищах и быть бдительными из-за угрозы дальнейших атак.
Утром 2 марта Иран атаковал Кувейт. Под удар попало американское посольство.
Издание AFP пишет о том, что над зданием дипломатического ведомства поднимается дым.
Что известно об атаке на посольство США в Кувейте?
Иранское информационное агентство Tasnim распространяет кадры с места происшествия.
Удар по посольству США в Кувейте / Фото Tasnim
На фото зафиксирован момент, когда по зданию посольства США в Кувейте был нанесен удар, и над ним поднялись столбы дыма,
– говорится в сообщении ресурса.
Кроме того, очевидцы сообщили Reuters, что в районе посольства были замечены пожарные и кареты скорой помощи.
Сейчас в посольстве никак не комментировали атаку. На странице дипведомства в соцсети "Х" только предупредили о постоянной угрозе ракетных и беспилотных атак над Кувейтом. Американцев не приходить в посольство. Им посоветовали не выходить на улицу и прятаться в своем жилье на самом низком доступном этаже, подальше от окон.
Посольство США в Кувейте призывает граждан США оставаться в хранилище, пересмотреть планы безопасности на случай атаки и быть бдительными в случае возможных дальнейших ударов. Работники посольства США находятся в убежище,
– говорится в сообщении.
Напомним, что в Кувейте также расположена военная база США Али-аль-Салем. Иран уже наносил по ней удары, в результате которых погибли трое американских военнослужащих.
Последние события на Ближнем Востоке
- 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в ходе которой был ликвидирован верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи и многие другие представители иранского руководства.
- Иран пообещал отомстить за смерть аятоллы. Кроме того, Тегеран в ответ на операцию США и Израиля начал серию авиаударов по странам Ближнего Востока, где расположены американские базы.
- 2 марта "Хезболла" атаковала Израиль, заявив, что это "месть" за убийство Али Хаменеи. ЦАХАЛ в свою очередь ответил ударами по Ливану, в ходе которых был убит главный глава политической фракции "Хезболлы" Мухаммеда Раада.
- Дональд Трамп заявил, что операция США против Ирана рассчитана на 4 недели. В то же время он подчеркнул, что она продлится столько, сколько потребуется для достижения всех целей.