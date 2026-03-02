Над посольством США в Кувейте поднимается дым, – AFP

Утром 2 марта Иран атаковал Кувейт. Под удар попало американское посольство.

Издание AFP пишет о том, что над зданием дипломатического ведомства поднимается дым.

Что известно об атаке на посольство США в Кувейте?

Иранское информационное агентство Tasnim распространяет кадры с места происшествия.

Удар по посольству США в Кувейте / Фото Tasnim

На фото зафиксирован момент, когда по зданию посольства США в Кувейте был нанесен удар, и над ним поднялись столбы дыма,

– говорится в сообщении ресурса.

Кроме того, очевидцы сообщили Reuters, что в районе посольства были замечены пожарные и кареты скорой помощи.

Сейчас в посольстве никак не комментировали атаку. На странице дипведомства в соцсети "Х" только предупредили о постоянной угрозе ракетных и беспилотных атак над Кувейтом. Американцев не приходить в посольство. Им посоветовали не выходить на улицу и прятаться в своем жилье на самом низком доступном этаже, подальше от окон.

Посольство США в Кувейте призывает граждан США оставаться в хранилище, пересмотреть планы безопасности на случай атаки и быть бдительными в случае возможных дальнейших ударов. Работники посольства США находятся в убежище,

– говорится в сообщении.

Вероятные последствия атаки на посольство США в Кувейте: смотрите видео

Напомним, что в Кувейте также расположена военная база США Али-аль-Салем. Иран уже наносил по ней удары, в результате которых погибли трое американских военнослужащих.

