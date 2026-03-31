"Война закончится на наших условиях": Иран назвал главное требование для мира с США
- Иран готов закончить войну с США и Израилем при условии получения гарантий, что агрессия больше не повторится.
- Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил информацию о переговорах с американской стороной.
Иран готов закончить войну с США и Израилем при условии выполнения главных требований, среди которых, в частности, гарантия, которая будет предусматривать невозможность повторного нападения на страну в будущем.
Такую информацию сообщил президент Масуд Пезешкиан, передает ARY News.
Какие условия Ирана для окончания конфликта?
По словам иранского президента, Тегеран готов к окончанию войны, однако соответствующее решение должно состояться "с учетом всех обстоятельств". По его мнению, национальные интересы страны будут защищены во что бы то ни стало.
Война завершится на наших условиях,
– цитируют его СМИ.
Пезешкиан говорит, что ключевым требованием является получение гарантий, что подобная агрессия больше не повторится, поскольку любое перемирие прежде всего должно учитывать потребности безопасности страны в долгосрочной перспективе.
Впрочем, заметим, что реальной властью и уполномоченным принимать такие решения является Верховный лидер Ирана, должность которого занимает Моджтаба Хаменеи, сын Али Хаменеи, который погиб в конце февраля 2026 года.
Справочно. В Иране президент является второстепенной фигурой, которая занимается правительством и экономикой. Он не определяет стратегический курс и не принимает ключевые решения, а также не контролирует армию страны.
По данным Al Jazeera, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также подтвердил информацию о переговорах с американской стороной. Контакты происходят как направлении, так и через привлечение посредников.
В то же время министр обороны США Пит Гегсет заявил, что ближайшие дни войны с Ираном станут решающими. По его словам, американская сторона имеет ощутимые преимущества, пока Иран теряет варианты возможных действий.
Что происходит на Ближнем Востоке?
Bloomberg писало, что страны Персидского залива столкнулись с кризисом из-за нехватки ракет для систем ПВО Patriot на фоне массированных атак Ирана. Интенсивность ударов растет и заставляет искать более дешевые альтернативы.
В то же время агентство Reuters со ссылкой на источники, писало, что американские десантники массово прибывают на Ближний Восток, в регион направили тысячи солдат элитной 82-й воздушно-десантной дивизии.
Также недавно Иран атаковал танкер "Аль-Салми" под флагом Кувейта возле Дубая. В результате этого судно загорелось, корпус танкера получил повреждения. Сообщали, что удалось предотвратить утечку нефти.