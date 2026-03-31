Такую информацию сообщил президент Масуд Пезешкиан, передает ARY News.

Какие условия Ирана для окончания конфликта?

По словам иранского президента, Тегеран готов к окончанию войны, однако соответствующее решение должно состояться "с учетом всех обстоятельств". По его мнению, национальные интересы страны будут защищены во что бы то ни стало.

Война завершится на наших условиях,

– цитируют его СМИ.

Пезешкиан говорит, что ключевым требованием является получение гарантий, что подобная агрессия больше не повторится, поскольку любое перемирие прежде всего должно учитывать потребности безопасности страны в долгосрочной перспективе.

Впрочем, заметим, что реальной властью и уполномоченным принимать такие решения является Верховный лидер Ирана, должность которого занимает Моджтаба Хаменеи, сын Али Хаменеи, который погиб в конце февраля 2026 года.

Справочно. В Иране президент является второстепенной фигурой, которая занимается правительством и экономикой. Он не определяет стратегический курс и не принимает ключевые решения, а также не контролирует армию страны.

По данным Al Jazeera, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также подтвердил информацию о переговорах с американской стороной. Контакты происходят как направлении, так и через привлечение посредников.

В то же время министр обороны США Пит Гегсет заявил, что ближайшие дни войны с Ираном станут решающими. По его словам, американская сторона имеет ощутимые преимущества, пока Иран теряет варианты возможных действий.

