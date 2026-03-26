После громких угроз: какую коварную месть Иран может готовить Украине и перейдет ли он к действиям

Украина отправила на Ближний Восток специалистов для противодействия иранским дронам камикадзе "Шахед". После этого Тегеран пригрозил ударить по территории нашей страны.

Сегодня известно, что Иран имеет ракеты дальностью около 4 тысяч километров. Поэтому теоретически они могут долететь до Украины. Специально для 24 Канала эксперты оценили вероятность удара Ирана по Украине и назвали реальные возможности Тегерана.

Может ли сейчас Иран атаковать Украину?

Военный эксперт и бывший спикер Генерального штаба Владислав Селезнев выразил сомнения относительно ракетных ударов по Украине, ведь сейчас иранский режим имеет более насущные проблемы.

"Несмотря на то что иранские баллистические ракеты способны преодолевать расстояние до 4 тысяч километров, их ресурс ограничен. Именно поэтому громкие заявления иранского военно-политического руководства следует рассматривать скорее как эмоциональные, а не имеющие реальное военное основание", – отметил военный эксперт.

Он также подчеркнул, что Украина не является приоритетной целью для Ирана. Зато страна сосредоточена на противостоянии с Израилем и США, где вероятнее может применять свой ракетный потенциал.

Вероятность ударов по Украине является крайне низкой – практически нулевой. Точная информация о реальном ракетном потенциале Ирана остается ограниченной для широкой общественности,

– считает Селезнев.

В то же время Иран активно использует информационные технологии и искусственный интеллект для распространения пропаганды о якобы мощном ракетном арсенале. Однако, если бы эти возможности были действительно столь значительными, Иран уже применял бы их против военных баз США, Израиля или стран НАТО, которые поддерживают Украину.

Кроме того, последние недели наблюдается заметное снижение активности Ирана в использовании ракет и дронов. Это еще раз ставит под сомнение достоверность заявлений иранской пропаганды. По словам Селезнева, Иран не имеет достаточных ресурсов для одновременного ведения боевых действий на нескольких направлениях, в том числе и против Украины.

В то же время он напомнил о событиях 2022 года, когда Иран стал поставщиком дронов "Шахед" для России. Более того, первые запуски осуществлялись при участии иранских специалистов, которые выступали инструкторами для российских военных. Поэтому именно Украина имеет веские основания для претензий к Ирану.

Обратите внимание! Политтехнолог Олег Постернак сказал, что таким образом Тегеран пытается сформировать впечатление внутри страны, что режим якобы крепкий и имеет возможность угрожать. Поэтому иранские власти выбирают все новые жертвы, чтобы демонстрировать силу.

Как Украина может использовать в свою пользу угрозы Ирана?

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко считает, что угроза остается высокой. Но надо иметь в виду, что поставки российских комплектующих в Иран происходили через Каспийское море.

Израиль нанес удар по судам, которые обеспечили эту деятельность. На этом фоне улучшились отношения между Украиной и Израилем, между которыми есть предмет для взаимных интересов и помощи.

"Украина должна использовать эту ситуацию в свою пользу", – отметил Романенко.

По его словам, не исключено, что Иран может попытаться запустить одну – две ракеты по Украине.

К слову, народный депутат Федор Вениславский заявил, что Иран теоретически имеет возможность нанести удары по территории Украины. В то же время он отметил, что уровень этой угрозы не следует переоценивать.

Как Трамп загоняет Украину в еще большую опасность?

Пентагон рассматривает перенаправление части оружия для Украины на Ближний Восток из-за истощения запасов в войне против Ирана. Речь идет, в частности, о ракетах-перехватчиках для систем ПВО, заказанных в рамках программы PURL.

Окончательное решение еще не принято, но Минобороны США заявило, что обеспечат собственные войска и союзников всем необходимым. В то же время посол Украины Ольга Стефанишина отметила, что Киев информирует о своих потребностях наших партнеров, в том числе и в ПВО.

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий сказал, что гипотетически война на Ближнем Востоке может повлиять на поставки оружия для Украины.

Мы и так очень мало имеем этих ракет, их постоянно приходится где-то выискивать. Часто ПВО не сбивает ту или иную баллистическую ракету, потому что просто нечем сбивать. Ситуация может обостриться,

– сказал Городницкий.

Соединенные Штаты должны были бы учиться на опыте Украины, но они считают себя слишком умными для этого. Мол, какая-то Украина будет нас учить, и США предоставляют им все.

И проблема даже не в том, что, например, если прекратится огонь на Ближнем Востоке, то все сразу наладится, – нет. Это может затянуться на годы,

– отметил политический эксперт.

По его словам, американцы поняли, что у них не хватает ракет и им надо наверстывать это. Соответственно, все производство начало работать на закрытие собственных потребностей. Кроме того, не забываем о том, что Соединенные Штаты готовятся к стратегическому конфликту с Китаем.

Сейчас все боятся, что Украина просто останется ни с чем. Свою альтернативу украинский ВПК пока не придумал, а лицензию на производство ракет к Patriot нам не дают.

Важно! Президент Украины констатировал, что операция против Ирана отодвигает Украину на второй план в приоритетах США.

Что известно об угрозе Ирана?