Об этом нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал в блицинтервью "Телеграфу".

Смотрите также Снятие санкций и сохранение ракетной программы: Иран выдвинул собственные условия прекращения огня

Что сказал Вениславский об угрозах со стороны Ирана?

Народный депутат Федор Вениславский заявил, что Иран теоретически может нанести ракетные удары по территории Украины, учитывая дальность его вооружения.

По словам нардепа, примеров, когда иранские ракеты преодолевают тысячи километров, достаточно, поэтому Украина должна быть готова к потенциальным угрозам. Однако он подчеркнул, что не стоит преувеличивать опасность, поскольку эти ракеты "не лучше российских", с которыми украинская противовоздушная оборона уже эффективно справляется.

Вениславский также прокомментировал упреки относительно якобы участия Украины в обороне стран Персидского залива. Он отметил, что Украина не атакует территорию Ирана и не предоставляет средства поражения таким действиям.

По его словам, Украина только защищает гражданское население, в частности, в странах, которые становятся объектами атак со стороны Ирана и действуют исключительно в рамках международного права.