"Украине это было бы выгодно": у США есть несколько мотивов присоединиться к бомбардировкам Ирана

Конфликт на Ближнем Востоке разгорается с каждым днем. Следующим его этапом может стать присоединение США к операции Израиля против Ирана.

Политтехнолог Тарас Загородний в разговоре с 24 Каналом предположил, какие последствия будет иметь участие Соединенных Штатов в противостоянии на Ближнем Востоке. Как сообщают западные СМИ, после встречи Дональда Трампа 17 июня со своими главными советниками, в следующие 24 – 48 часа будет понятно, какой путь выберет президент США в отношении Ирана – дипломатический или военный.

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Это страшный сон для россиян

Загородний подчеркнул, что хоть Дональд Трамп ранее отмечал, что он против войн и участия США в военных конфликтах, но это не работает. Соединенные Штаты назвали себя главными полицейским в мире, и после 1945 года вся геополитическая конфигурация держалась на том, что американцы выполняли эту свою функцию.

А когда продолжаешь говорить, что что-то точно будет, а ничего не делаешь, то все смеются над тобой и продолжают делать то, что делают,

– подчеркнул он.

Поэтому Загородний не исключает, что Трамп все же пойдет на такой шаг и США присоединится к операции Израиля против Ирана.

Украине это было бы выгодно, потому что Тегеран является союзником Москвы. Также это создаст проблемы для Пекина, ведь иранская нефть задешево поставляется в Китай,

– объяснил политтехнолог.

Также США покажут Китаю и России, кто в доме хозяин, и что именно они контролируют процесс, кого наказывать. Это, по словам Загороднего, может быть демонстрацией того, что с этими "плохими парнями" будет, если они перестанут слушаться Соединенные Штаты.

Это очень позитивная история для Украины и для перспектив хорошего окончания войны,

– отметил Тарас Загородний.

В то же время хоть в таком сценарии есть много преимуществ для Украины, но есть и риски. В частности, рост цен на нефть. Однако такая ситуация может быть временной.

Если они раздолбают режим аятолл, будет уничтожена иранская инфраструктура, и власть, которая останется в Тегеране, подпишет соглашение. Тогда нефть из Ирана выйдет на внешние рынки, а это страшный сон россиян,

– подчеркнул он.

К тому же россияне потеряют контроль на Ближнем Востоке. Несмотря на появление информации, что Трамп якобы предложил Путину посредничество в конфликте с Ираном, по мнению политтехнолога, настоящим посредником в этой ситуации может стать Пентагон, способный разбомбить те иранские объекты, которые нужно. Тогда посредничество Путина будет не нужно.

К слову, Дональд Трамп, по данным издания The Jerusalem Post, может предоставить последнюю возможность Ирану отказаться от создания ядерного оружия. Главное условие США – полный запрет обогащения урана. Однако внутри администрации США есть разные мнения относительно того, стоит ли Вашингтону участвовать в израильской операции. В то же время последнее слово остается за самим Трампом.