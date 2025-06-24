Иран и Израиль подтвердили, что согласились на прекращение огня

В ночь на 24 июня Трамп заявил о том, что Иран и Израиль согласились на прекращение огня. Стороны подтвердили это.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sky News и Clash Report.

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Прекращение огня между Израилем и Ираном

Высокопоставленный иранский чиновник сообщил агентству Reuters, что Тегеран согласился на прекращение огня.

Это было предложено США при посредничестве Катара.

Чиновник, ознакомлен с переговорами, также сообщил изданию, что Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс обсудили план с Катаром после атаки Ирана на американскую базу.

Он добавил, что Трамп сообщил Катару, что Израиль согласился на план, и ему нужна помощь Дохи, чтобы убедить иранскую сторону.

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Добавим, что за 40 минут до публикации Трампа о прекращении огня между Ираном и Израилем, в Иране об этом не указывали. Согласно данным CNN, на тот момент высокопоставленный иранский чиновник сообщал изданию, что Иран не получил ни одного предложения о прекращении огня и не видит для этого оснований.