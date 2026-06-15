Трамп заявляет, что Ормузский пролив – открыт, и через него уже проходят танкеры с нефтью

15 июня, после достижения соглашения с Ираном, Дональд Трамп объявил о снятии блокады Ормузского пролива. Кроме того, через пролив уже проходят танкеры с нефтью.

Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Кстати, Трамп рассказал, когда может быть подписано соглашение с Ираном

Что известно о снятии блокады США с Ормузского пролива?

Дональд Трамп отметил, что корабли, многие из которых загружены нефтью, уже начинают выходить из Ормузского пролива.

Они (суда – 24 Канал) следуют по Южному "шоссе", которое является абсолютно безопасным, надежным и чистым. Есть также другие направления путешествий!!!

– написал американский лидер.



Дональд Трамп заявил об открытии Ормузского пролива / Скриншот со страницы президента США в Truth Social

Напомним, Вашингтон и Тегеран достигли предварительной договоренности о прекращении огня на всей территории Ближнего Востока, включая Ливан. Официальное подписание меморандума о взаимодействии между США и Ираном должно состояться 19 июня в Швейцарии.

В то же время издание Bloomberg отметило, что ключевые вопросы, такие как иранская ядерная программа и экономические санкции, остаются нерешенными, а окончательное соглашение может столкнуться с трудностями из-за конфликтов с Израилем и отсутствия компромиссов.