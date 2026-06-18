Иран одержал победу: почему соглашение между Вашингтоном и Тегераном является провальным для США

Соглашение между США и Ираном, подписанное президентами Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом, вызвало волну критики. Несмотря на официальные заявления о положительном результате переговоров, часть экспертов считает их стратегическим поражением для Вашингтона.

Ведущий Даниэль Ткие рассказал "24 Каналу", что критика раздаётся не только на Западе, но и внутри самого Ирана. В частности, представители иранского политического руководства заявляют, что соглашения якобы демонстрируют способность Тегерана противостоять ведущим мировым державам.

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Почему соглашение считают невыгодным для США

Даниэль Ткие отметил, что главной проблемой соглашений является то, что они фактически возвращают ситуацию к тому состоянию, которое существовало до начала конфликта.

Ормузский пролив был открыт до начала этой войны. И о чём они сейчас договорились? О том, что было до начала войны. Об открытии пролива, который и так был открыт. О безопасности прохождения судов, которые и так до войны безопасно проходили,

– пояснил он.

В то же время после подписания соглашения Иран получает дополнительный инструмент влияния на международное сообщество через контроль над ситуацией в Ормузском проливе. У Тегерана теперь есть "более сильная карта", ведь если возникнет новый конфликт, то там могут начать шантаж и закрыть пролив.

Почему США и Иран подписали соглашение: смотрите видео

Ведущий 24 Канала также отметил, что ещё одним недостатком соглашений является отсутствие чётких механизмов контроля над иранской ядерной программой.

"Не договорились, кто именно будет вывозить этот уран, кто его будет забирать. Возможно, они (иранцы – 24 Канал) отдадут часть урана США, а часть оставят себе. Кто это проконтролирует?", – подчеркнул он.

Почему Трамп согласился на сделку

Несмотря на критику, Даниэль Ткие считает, что администрация США была вынуждена пойти на компромисс из-за внутриполитических и экономических факторов.

В частности, ситуация вокруг Ормузского пролива влияла на мировые энергетические рынки и цены на топливо в Соединенных Штатах Америки, что могло сказаться на рейтингах Дональда Трампа накануне выборов в Конгресс.

У него не было выбора, кроме как заключить такое плохое, но хоть какое-то соглашение,

– подчеркнул ведущий.

Он добавил, что часть американских обозревателей уже называет результаты переговоров серьёзной неудачей для Вашингтона и сравнивает их с самыми болезненными внешнеполитическими поражениями США в прошлом.

К слову, США и Иран согласовали меморандум о взаимопонимании, который должен стать основой для будущего мирного соглашения. Документ предусматривает открытие Ормузского пролива, ослабление американских санкций против Тегерана и переговоры по иранской ядерной программе, которые стороны должны завершить в течение 60 дней.