Иран имеет немного возможностей: подполковник запаса ЦАХАЛ о развитии событий на Ближнем Востоке

США нанесли удары по ядерным объектам Ирана и призвали его заключить мир. В противном случае Тегеран ждут гораздо более масштабные атаки, чем та, что состоялась 22 июня.

Израильский политолог и подполковник запаса армии ЦАХАЛ Арие Зайден отметил в разговоре с 24 Каналом, к каким действиям может прибегнуть Тегеран после бомбардировки его ядерных объектов. Также Иран 23 июня нанес удары по американской военной базе в Катаре – одной из крупнейших на Ближнем Востоке.

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Будет пытаться сопротивляться

Зайден отметил, что Иран сейчас не пойдет на капитуляцию, будет пытаться сопротивляться. Однако он имеет немного возможностей ответить на удары США. В частности, атаковать баллистическими ракетами Саудовскую Аравию или закрыть Ормузский пролив.

Однако после этого перелома стратегически вернуться назад и победить Иран не сможет,

– уверен подполковник запаса армии ЦАХАЛ.

Сейчас, по его словам, Иран также должен поддерживать режим внутри страны инструментом легитимации. Руководство будет пытаться консолидировать общество, продвигая нарратив, что на Иран напал "большой и маленький сатана" (так официальный Тегеран называет США и Израиль. – 24 Канал), поэтому иранскому народу надо подняться и объединиться.

Не думаю, что это возможно, ведь иранское общество не выглядит консолидированным, как в Секторе Газа. Оно – раздроблено и не воспримет такой нарратив,

– подчеркнул политолог.

Тогда руководству Ирана придется, по его мнению, применить репрессивные действия, чтобы удержать власть в своих руках.

Также у Ирана остается вариант перекрыть Ормузский пролив на 2 – 3 суток, пока американские самолеты и воздушные силы Израиля и Саудовской Аравии не уничтожат иранский военно-морской флот,

– предположил Арие Зайден.

В то же время каждый из этих вариантов развития событий, по словам подполковника запаса армии ЦАХАЛ, только на очень короткое время будет выглядеть как изменение ситуации. Однако в стратегическом плане Иран проигрывает.

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