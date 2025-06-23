Ізраїльський політолог та підполковник запасу армії ЦАХАЛ Аріє Зайден зазначив у розмові з 24 Каналом, до яких дій може вдатися Тегеран після бомбардування його ядерних об'єктів. Також Іран 23 червня завдав ударів по американській військовій базі в Катарі – одній з найбільших на Близькому Сході.

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Намагатиметься чинити опір

Зайден наголосив, що Іран зараз не піде на капітуляцію, намагатиметься чинити опір. Проте він має небагато можливостей відповісти на удари США. Зокрема, атакувати балістичними ракетами Саудівську Аравію чи закрити Ормузьку протоку.

Однак після цього переламу стратегічно повернутися назад і перемогти Іран не зможе,

– впевнений підполковник запасу армії ЦАХАЛ.

Зараз, за його словами, Іран також має підтримувати режим всередині країни інструментом легітимації. Керівництво намагатиметься консолідувати суспільство, просуваючи наратив, що на Іран напав "великий і маленький сатана" (так офіційний Тегеран називає США та Ізраїль. – 24 Канал), тому іранському народу треба піднятися та об'єднатися.

Не думаю, що це можливо, адже іранське суспільство не виглядає консолідованим, як в Секторі Газа. Воно – роздріблене і не сприйме такий наратив,

– підкреслив політолог.

Тоді керівництву Ірану доведеться, на його думку, застосувати репресивні дії, щоб утримати владу у своїх руках.

Також Іран залишається варіант перекрити Ормузьку протоку на 2 – 3 доби, поки американські літаки і повітряні сили Ізраїлю та Саудівської Аравії не знищать іранський військово-морський флот,

– припустив Аріє Зайден.

Водночас кожний з цих варіантів розвитку подій, за словами підполковника запасу армії ЦАХАЛ, лише на дуже короткий час виглядатиме як зміна ситуації. Проте в стратегічному плані Іран програє.

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