Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Москву и встретился с Путиным

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл 23 июня в Москву. Иранский глава МИД встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на иранские и российские СМИ.

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Что известно о приезде главы иранского МИД в Москву

Аббас Арагчи сказал, что Иран придает огромное значение консультациям с Россией в "текущих опасных обстоятельствах", имея в виду эскалацию событий на Ближнем Востоке.

В текущих новых опасных обстоятельствах, когда миропорядок фактически находится под угрозой, наши консультации с Россией, безусловно, могут иметь большое значение,

– отметил министр в эфире иранской гостелерадиокомпании.

По его словам, Тегеран и Москва "пытаются координировать позиции друг с другом". Арагчи сказал, что Россия и Иран "всегда имели общие беспокойства, общие тревоги и общих противников".

Глава МИД Ирана также выразил благодарность Москве за "осуждение атак США на ядерные объекты Ирана".

"Атака Америки – нападение и агрессия, которая должна быть однозначно осуждена", – сказал он.

В Москве 23 июня запланирована встреча Аббаса Арагчи с российским президентом Владимиром Путиным, во время которой, по словам министра, будет обсуждаться вопрос, как "противостоять общим для России и Ирана вызовам и угрозам".

Путин и Арагчи встретились

Российские пропагандистские СМИ также распространили видео, как Путин и Арагчи встретились в Кремле.

Путин встречает Арагчи в Кремле: смотрите видео

Журналисты пишут, что Путин, обратившись к Арагчи, сказал, чтобы тот передал его "наилучшие пожелания" президенту и верховному лидеру Ирана. На это глава Иранского МИД ответил, что "Россия на правильной стороне истории", а верховный лидер и президент "передают вам свои наилучшие поздравления".

Владимир Путин также назвал удар по Ирану "неспровоцированной агрессией" и заявил о "содействии иранскому народу"

Владимир Путин назвал "неспровоцированной агрессией" атаку Ирана: смотрите видео

Путин также отметил, что у Москвы и Тегерана "давние, добрые, надежные отношения", и Россия предпринимает усилия "для того, чтобы содействовать иранскому народу".

В свою очередь Арагчи сказал, что "агрессивные действия" Израиля и США, которые наносят удары по Ирану, "полностью нелегитимны, нарушают международные правила и международные нормы". "Мы сейчас защищаем свой суверенитет и страну, и наша защита имеет легитимный характер", – заявил министр.

Примечательно, что слова российского диктатора звучат особенно цинично на фоне того, что он сам нанес комбинированный удар по Киеву, попал в гражданские здания и убил мирных украинцев ночью 23 июня.

К слову, перед поездкой в Москву Аббас Арагчи заявил, что США "перешли красную линию", обстреляв ядерные объекты Ирана. По его словам, Дональд Трамп "не только предал Иран, но и обманул американцев".