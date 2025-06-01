Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Москву и встретился с Путиным
- Глава МИД Ирана Аббас Арагчи встретился с Владимиром Путиным в Москве для обсуждения "общих вызовов и угроз".
- Путин назвал удар по Ирану "неспровоцированной агрессией", тогда как Арагчи выразил благодарность за поддержку России.
- Арагчи отметил важность консультаций с Россией из-за эскалации на Ближнем Востоке и назвал действия США в отношении Ирана агрессией.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл 23 июня в Москву. Иранский глава МИД встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на иранские и российские СМИ.
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Что известно о приезде главы иранского МИД в Москву
Аббас Арагчи сказал, что Иран придает огромное значение консультациям с Россией в "текущих опасных обстоятельствах", имея в виду эскалацию событий на Ближнем Востоке.
В текущих новых опасных обстоятельствах, когда миропорядок фактически находится под угрозой, наши консультации с Россией, безусловно, могут иметь большое значение,
– отметил министр в эфире иранской гостелерадиокомпании.
По его словам, Тегеран и Москва "пытаются координировать позиции друг с другом". Арагчи сказал, что Россия и Иран "всегда имели общие беспокойства, общие тревоги и общих противников".
Глава МИД Ирана также выразил благодарность Москве за "осуждение атак США на ядерные объекты Ирана".
"Атака Америки – нападение и агрессия, которая должна быть однозначно осуждена", – сказал он.
В Москве 23 июня запланирована встреча Аббаса Арагчи с российским президентом Владимиром Путиным, во время которой, по словам министра, будет обсуждаться вопрос, как "противостоять общим для России и Ирана вызовам и угрозам".
Путин и Арагчи встретились
Российские пропагандистские СМИ также распространили видео, как Путин и Арагчи встретились в Кремле.
Путин встречает Арагчи в Кремле: смотрите видео
Журналисты пишут, что Путин, обратившись к Арагчи, сказал, чтобы тот передал его "наилучшие пожелания" президенту и верховному лидеру Ирана. На это глава Иранского МИД ответил, что "Россия на правильной стороне истории", а верховный лидер и президент "передают вам свои наилучшие поздравления".
Владимир Путин также назвал удар по Ирану "неспровоцированной агрессией" и заявил о "содействии иранскому народу"
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Путин также отметил, что у Москвы и Тегерана "давние, добрые, надежные отношения", и Россия предпринимает усилия "для того, чтобы содействовать иранскому народу".
В свою очередь Арагчи сказал, что "агрессивные действия" Израиля и США, которые наносят удары по Ирану, "полностью нелегитимны, нарушают международные правила и международные нормы". "Мы сейчас защищаем свой суверенитет и страну, и наша защита имеет легитимный характер", – заявил министр.
Примечательно, что слова российского диктатора звучат особенно цинично на фоне того, что он сам нанес комбинированный удар по Киеву, попал в гражданские здания и убил мирных украинцев ночью 23 июня.
К слову, перед поездкой в Москву Аббас Арагчи заявил, что США "перешли красную линию", обстреляв ядерные объекты Ирана. По его словам, Дональд Трамп "не только предал Иран, но и обманул американцев".