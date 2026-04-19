Иран отказался от второго раунда переговоров с США из-за "чрезмерных" требований, – СМИ

Иран отказался от второго раунда переговоров с США. Тегеран считает требования США "чрезмерными"

Об этом сообщает Al Jazeera.

Что известно о провале переговоров США и Ирана?

Иран отказался участвовать во втором раунде переговоров с США из-за "чрезмерных" требований Вашингтона, "нереалистичных ожиданий, постоянных изменений позиции, неоднократных противоречий и продолжающейся морской блокады", которую в Иране считают незаконной.

Учитывая заявления Трампа о проведении переговоров и несоответствие того, что на самом деле происходит между Ираном и Соединенными Штатами, мы считаем, что столкнулись с обманом врага и находимся на грани нового витка эскалации,

– заявил иранский источник Al Jazeera.

Политолог Артем Бронжуков в эфире 24 Канала отметил, что ситуация по Ормузскому проливу оказалась в патовой точке и сейчас непонятно, каким образом искать выход из ситуации. Самое неприятное, с Ираном попытаются договориться, что создаст разрушительный эффект для рейтингов Трампа.

Противостояние США и Ирана обостряется