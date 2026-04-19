Иран отказался от второго раунда переговоров с США из-за "чрезмерных" требований, – СМИ
Об этом сообщает Al Jazeera.
Что известно о провале переговоров США и Ирана?
Иран отказался участвовать во втором раунде переговоров с США из-за "чрезмерных" требований Вашингтона, "нереалистичных ожиданий, постоянных изменений позиции, неоднократных противоречий и продолжающейся морской блокады", которую в Иране считают незаконной.
Учитывая заявления Трампа о проведении переговоров и несоответствие того, что на самом деле происходит между Ираном и Соединенными Штатами, мы считаем, что столкнулись с обманом врага и находимся на грани нового витка эскалации,
– заявил иранский источник Al Jazeera.
Политолог Артем Бронжуков в эфире 24 Канала отметил, что ситуация по Ормузскому проливу оказалась в патовой точке и сейчас непонятно, каким образом искать выход из ситуации. Самое неприятное, с Ираном попытаются договориться, что создаст разрушительный эффект для рейтингов Трампа.
Противостояние США и Ирана обостряется
Иран заявил, что любое судно возле Ормузского пролива будет рассматриваться как мишень. 18 апреля утром Иран уже обстрелял по меньшей мере два торговых судна, которые пытались пройти через Ормузский пролив.
Дональд Трамп пригрозил вывести из строя электростанции и мосты Ирана в ответ на закрытие Ормузского пролива.
Он также провел срочное совещание в Белом доме из-за обострения ситуации в Ормузском проливе и переговоров с Ираном, а потом пошел играть в гольф.