"Будет сокрушительный ответ": Иран пригрозил Израилю ударами

Иран готовит ответ после субботней атаки со стороны Израиля. Там обещают "сокрушительный" ответ после ударов по различным объектам в столице и других городах страны.

Тегеран готовится нанести ответный удар. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранского чиновника.

Что известно о возможной ответной атаке Ирана?

Иранский чиновник заявил, что Тегеран готовит масштабный ответ на израильские удары. По данным Reuters, реакция может быть мощной, детали пока не раскрываются.

В Израиле готовы к возможным атакам. В стране ввели чрезвычайное положение. Все регионы переведены из режима полноценной работы в режим "необходимой деятельности". В частности, введены ограничения на образовательный процесс, проведение массовых мероприятий и работу большинства предприятий, кроме учреждений критической инфраструктуры. Граждан призывают следить за официальными сообщениями Службы тыла и обновлениями на Национальном портале чрезвычайных ситуаций и в мобильном приложении.

Что известно о спецоперации Израиля?