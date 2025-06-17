Иран провел прямые переговоры с США на фоне обострения с Израилем, – Reuters

Специальный посланник США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи несколько раз разговаривали по телефону с момента начала Израилем на прошлой неделе ударов по Ирану. Иранский и американский дипломаты пытались найти дипломатическое решение сложившейся ситуации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Соответствующую информацию изданию сообщили трое дипломатов.

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Что известно о переговорах Ирана и США

По словам дипломатов, Аракчи заявил Уиткоффу, что Тегеран не вернется к переговорам, если Израиль не прекратит свои атаки.

Собеседники издания отметили, что переговоры содержали короткое обсуждение предложения США, предоставленной Ирану в конце мая, которая имеет целью создать региональный консорциум по обогащению урана за пределами Ирана. Это предложение Тегеран тогда отклонил.

Телефонные разговоры на этой неделе были самыми существенными прямыми переговорами с момента начала переговоров между сторонами в апреле,

– пишет издание.

Ближневосточный дипломат, близкий к Тегерану, рассказал изданию, что Аракчи сказал Виткоффу, что Тегеран "может проявить гибкость в ядерном вопросе", если Вашингтон будет давить на Израиль, чтобы тот прекратил войну.

Кроме коротких встреч после 5 раундов непрямых переговоров, состоявшихся с апреля, посвященных обсуждению многолетней ядерной программы Ирана, глава иранского МИД и спецпосланник Трампа ранее не имели прямых контактов.

Другой региональный дипломат, который пообщался с Reuters, сказал, что первый звонок был инициирован Вашингтоном, который также предложил новое предложение Тегерану для преодоления тупика из-за "конфликта красных линий".

К слову, ранее журналисты Bloomberg писали, что США рассматривают возможность военного удара по Ирану на фоне эскалации конфликта с Израилем. Это может произойти уже на выходных.