Иран пожаловался генсеку ООН на "активное участие Украины в войне" против Тегерана: что говорят в МИД
- Иран обвинил Украину в участии в военных действиях против Тегерана.
- В Министерстве иностранных дел отмечают, что за время полномасштабной войны Украина подверглась многочисленным атакам иранскими дронами, переданными России, но ни один украинский беспилотник не ударил по Ирану.
Тегеран считает Украину участницей "агрессии" США и Израиля против Ирана и утверждает, что Киев должен понести за это международную ответственность. Отправка украинских экспертов на Ближний Восток, как считают в Иране, может быть "военным преступлением".
Соответствующее заявление сделал постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани в письме генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу, передает NBC News.
К теме США готовят высадку войск и наземную операцию в Иране: это может стать катастрофой для Трампа
Что в Иране говорят об участии Украины в противостоянии на Ближнем Востоке?
В своем письме Иравани заявил, что направление украинских специалистов в регион он расценивает как фактическое участие в военных действиях против Ирана. По его мнению, таким образом Украина берет на себя международную ответственность за содействие противоправным действиям.
Дипломат подчеркнул, что речь идет о предоставлении технической и оперативной поддержки, которая прямо способствует применению силы и, как он утверждает, нарушает суверенитет и территориальную целостность Ирана.
Также он добавил, что умышленные удары по гражданской промышленной инфраструктуре в целях экономического давления или коллективного наказания могут расцениваться как серьезные нарушения международного гуманитарного права, включая военные преступления.
Как это прокомментировали в Украине?
На обвинения Тегерана резко отреагировали в украинском МИД. Спикер ведомства Георгий Тихий подчеркнул, что с 2022 года Украина подверглась почти 60 тысячам атак иранскими дронами, которые передавались России.
В то же время, ни один украинский беспилотник никогда не бил по территории Ирана.
Как понять, лжет ли представитель иранского режима? Если губы двигаются, значит, лжет… Этого лгуна уже давно не должно быть, как и его режима,
– высказался Тихий.
Что известно об украинских военных на Ближнем Востоке?
Украина отправила на Ближний Восток около 228 специалистов по ПВО и РЭБ для защиты критической инфраструктуры и мирного населения, в частности, передавая опыт противодействия дронам типа "Шахед".
Украинские специалисты также вовлекаются в перехват иранских беспилотников в регионе, что является существенной поддержкой для США.
Как отмечает журналист CBS News Эйдан Стретч, Украину в Америке воспринимают как союзника: более 70% граждан считают Россию агрессором, а Украину – обороняющимся государством и одновременно является надежным партнером США.