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Геополитика Америка США предупредили своих граждан во всем мире об опасности на фоне обострения на Ближнем Востоке
23 июня, 07:23
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США предупредили своих граждан во всем мире об опасности на фоне обострения на Ближнем Востоке

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Госдепартамент США выпустил глобальное предупреждение для американцев из-за обострения на Ближнем Востоке, призвав к повышенной осторожности.
  • Министерство национальной безопасности США предупредило о повышенной угрозе в Америке, в частности возможность кибератак или целенаправленного насилия.
  • Усилено патрулирование правоохранительными органами, особенно возле религиозных, культурных и дипломатических объектов.

Государственный департамент США выпустил "глобальное предупреждение" для своих граждан по всему миру. В министерстве призвали американцев к повышенной осторожности за рубежом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Госдепа США.

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К чему призвали в Госдепе США своих граждан

Сообщение Государственный департамент США выпустил на фоне американских ударов по иранским ядерным объектам и угроз Тегерана осуществить ответный обстрел.

Конфликт между Израилем и Ираном привел к перебоям в путешествиях и периодическому закрытию воздушного пространства на Ближнем Востоке. Существует вероятность демонстраций, направленных против граждан и интересов США за рубежом. Государственный департамент советует гражданам США во всем мире проявлять повышенную осторожность, 
– говорится в сообщении.

Журналисты Reuters также писали, что Министерство национальной безопасности США предупредило о "повышенной угрозе" в Америке, ссылаясь на возможность осуществления кибератак или целенаправленного насилия.

Правоохранительные органы в крупных городах США усилили патрулирование, в частности возле религиозных, культурных и дипломатических объектов.

К слову, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что его страна "мобилизует все возможности для защиты своих интересов безопасности и народа" после американской атаки по ядерным объектам. В то же время каким именно будет этот ответ глава иранского МИД не уточнил.