"Сначала месть": Иран назвал условие для возвращения за стол переговоров, – Reuters

Дональд Трамп хочет заключить с Ираном новое соглашение по предотвращению разработки атомного оружия. Между американской и иранской сторонами было проведено несколько встреч по этому вопросу. На фоне израильской операции Тегеран остановил переговорный процесс.

Так, на 15 июня в Омане был запланирован шестой раунд переговоров по ядерному оружию, однако Иран отменил его из-за атаки Израиля, передает 24 Канал.

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Иран выдвигает условие для возобновления переговоров

Как пишет Reuters, Иран сообщил посредникам из Катара и Омана, что не намерен вести переговоры о прекращении огня, пока подвергается израильским атакам.

Иранцы заявили катарским и оманским посредникам, что перейдут к серьезным переговорам только после того, как завершат свой ответ на израильские превентивные удары.

Стоит признать, что до начала израильской операции "Нация львов" 13 июня переговоры США и Ирана не имели результатов. Так, 9 июня Дональд Трамп сообщил, что Тегеран не согласился на одно из ключевых требований США в рамках предложенного соглашения по иранской ядерной программе, а именно на приостановление обогащения урана.

Также следует отметить, что одной из главных причин нападения Израиля на Иран стало приближение последнего к получению собственного ядерного оружия.