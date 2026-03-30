Третья атака с начала войны на Ближнем Востоке: Иран запустил на Турцию баллистическую ракету
В понедельник, 30 марта, Иран в третий раз атаковал Турцию баллистической ракетой. Ее перехватили силы НАТО в восточной части Средиземного моря.
Об этом проинформировали в Минобороны Турции.
К теме Трамп пригрозил Ирану уничтожить все его электростанции и нефтяные скважины
Что известно об атаке Ирана на Турцию?
Баллистическая ракета, запущенная из Ирана в сторону Турции, была перехвачена силами противовоздушной обороны НАТО. Произошло это в восточной части Средиземного моря.
Подобный случай уже третий с начала войны на Ближнем Востоке. Ранее же Анкара развернула в регионе дополнительные системы ПВО.
Минобороны Турции сообщило о сбитии иранской ракеты / Скриншот
Отметим также, что предыдущий случай произошел 9 марта, тогда Иран тоже выпустил баллистическую ракету в направлении Турции. Обломки сбитой ракеты упали вблизи города Газиантеп в южно-центральной части Турции.
Тогда президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что с начала войны в Иране 28 февраля Анкара активно ведет дипломатическую деятельность. По его словам, уже прошли переговоры с 16 мировыми лидерами с целью поиска путей выхода из кризиса.
Он также подчеркивал, что не следует предпринимать никаких шагов, которые могли бы помешать многовековым добрососедским и братским отношениям Турции с Ираном или негативно повлиять на страну.
Какие еще страны были под прицелом Ирана?
Накануне, 29 марта, Иран нанес ракетный удар по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии, уничтожив редкий самолет E-3G Sentry, имеющий большое значение для ВВС США.
Кроме того, иранская атака с помощью ракет и беспилотников нанесла значительные повреждения одному из заводов Emirates Global Aluminium в Абу-Даби, в результате чего несколько сотрудников получили ранения.