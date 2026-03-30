Третья атака с начала войны на Ближнем Востоке: Иран запустил на Турцию баллистическую ракету

В понедельник, 30 марта, Иран в третий раз атаковал Турцию баллистической ракетой. Ее перехватили силы НАТО в восточной части Средиземного моря.

Об этом проинформировали в Минобороны Турции.

Что известно об атаке Ирана на Турцию?

Баллистическая ракета, запущенная из Ирана в сторону Турции, была перехвачена силами противовоздушной обороны НАТО. Произошло это в восточной части Средиземного моря.

Подобный случай уже третий с начала войны на Ближнем Востоке. Ранее же Анкара развернула в регионе дополнительные системы ПВО.



Минобороны Турции сообщило о сбитии иранской ракеты

Отметим также, что предыдущий случай произошел 9 марта, тогда Иран тоже выпустил баллистическую ракету в направлении Турции. Обломки сбитой ракеты упали вблизи города Газиантеп в южно-центральной части Турции.

Тогда президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что с начала войны в Иране 28 февраля Анкара активно ведет дипломатическую деятельность. По его словам, уже прошли переговоры с 16 мировыми лидерами с целью поиска путей выхода из кризиса.

Он также подчеркивал, что не следует предпринимать никаких шагов, которые могли бы помешать многовековым добрососедским и братским отношениям Турции с Ираном или негативно повлиять на страну.

