Атака была осуществлена 27 марта 2026 года, когда Иран применил ракетный удар по авиабазе Принц Султан. Об этом пишет The Washigton Post.
Что известно об ударе по авиабазе?
Атака была осуществлена 27 марта с использованием высокоточных ракет, что позволили Ирану точно поразить цель. Известно, что в результате удара самолет E-3G "Sentry" был серьезно поврежден и стал непригодным для дальнейшего использования.
Кроме того, по данным источников, во время атаки было повреждено несколько самолетов для дозаправки, что еще больше усложнило логистические возможности США в регионе.
Поврежденный самолет в результате атаки / Фото Clash Report
В прошлом Иран уже неоднократно совершал нападения на американские военные объекты в регионе, но атака на такую важную авиабазу имеет особое значение для обеих стран.
После атаки США выразили обеспокоенность относительно увеличения агрессии со стороны Ирана в регионе. Однако реакция Вашингтона остается осторожной: пока что в Белом доме не делают окончательных заявлений о возможных ответных действиях.
В то же время союзники США на Ближнем Востоке, в частности Саудовская Аравия, также выразили обеспокоенность по поводу подобных атак, поскольку они ставят под угрозу стабильность в регионе. Не менее важным является вопрос безопасности для других государств, чьи вооруженные силы также находятся в зоне риска.
Почему этот самолет был таким важным?
E-3G "Sentry" является важным самолетом для ВВС США, который входит в состав системы раннего предупреждения и контроля (AWACS). Его основная задача – обеспечение радиолокационного мониторинга на большом расстоянии, обнаружение воздушных угроз и координация действий боевых авиационных частей.
Самолет оснащен мощными радарами и способен обеспечивать контроль за большими участками воздушного пространства, что делает его одним из ключевых элементов в оборонной стратегии США.
Однако, несмотря на свою важность, производство самолетов E-3G "Sentry" было прекращено, и сейчас ВВС США осталось только 15 таких самолетов, что делает их крайне редкими и ценными в составе арсенала армии США.
Потеря даже одного такого самолета имеет серьезные последствия для оперативных возможностей, особенно в условиях напряженного военного конфликта.
Потеря самолета такого типа создает значительные стратегические трудности для США, поскольку это подрывает способность эффективно осуществлять наблюдение за ситуацией в регионе и координировать действия союзников. В свою очередь, этот инцидент еще больше усиливает напряженность между США и Ираном, где каждая новая атака вызывает усиление международной реакции.
Война США и Ирана: последние новости
В США рассматривают возможность проведения наземных военных операций против Ирана. Однако окончательного решения о введении войск пока нет. В то же время Пентагон уже готовится к сценариям, которые предусматривают использование морской пехоты и сил специального назначения.
Между тем иранские власти планируют привлекать детей в возрасте от 12 лет к специальным учебным программам. В таких лагерях подростков будут обучать основам военного дела, дисциплины и идеологической подготовки.