Атака була здійснена 27 березня 2026 року, коли Іран застосував ракетний удар по авіабазі Принц Султан. Про це пише The Washigton Post.

Що відомо про удар по авіабазі?

Атака була здійснена 27 березня з використанням високоточних ракет, що дозволили Ірану точно вразити ціль. Відомо, що в результаті удару літак E-3G "Sentry" був серйозно пошкоджений і став непридатним для подальшого використання.

Крім того, за даними джерел, під час атаки було пошкоджено кілька літаків для дозаправки, що ще більше ускладнило логістичні можливості США в регіоні.

Пошкоджений літак внаслідок атаки / Фото Clash Report

У минулому Іран вже неодноразово здійснював напади на американські військові об'єкти в регіоні, але атака на таку важливу авіабазу має особливе значення для обох країн.

Після атаки США висловили стурбованість щодо збільшення агресії з боку Ірану в регіоні. Проте реакція Вашингтона залишається обережною: поки що в Білому домі не роблять остаточних заяв щодо можливих відповідних дій.

Водночас союзники США на Близькому Сході, зокрема Саудівська Аравія, також висловили занепокоєння з приводу подібних атак, оскільки вони ставлять під загрозу стабільність у регіоні. Не менш важливим є питання безпеки для інших держав, чиї збройні сили також перебувають у зоні ризику.

Чому цей літак був таким важливим?

E-3G "Sentry" є важливим літаком для ВПС США, який входить до складу системи раннього попередження та контролю (AWACS). Його основна задача – забезпечення радіолокаційного моніторингу на великій відстані, виявлення повітряних загроз і координація дій бойових авіаційних частин.

Літак оснащений потужними радарами і є здатним забезпечувати контроль за великими ділянками повітряного простору, що робить його одним з ключових елементів в оборонній стратегії США.

Проте, попри свою важливість, виробництво літаків E-3G "Sentry" було припинено, і нині ВПС США залишилось лише 15 таких літаків, що робить їх вкрай рідкісними та цінними у складі арсеналу армії США.

Втрата навіть одного такого літака має серйозні наслідки для оперативних можливостей, особливо в умовах напруженого військового конфлікту.

Втрата літака такого типу створює значні стратегічні труднощі для США, оскільки це підриває спроможність ефективно здійснювати спостереження за ситуацією в регіоні та координувати дії союзників. Своєю чергою, цей інцидент ще більше посилює напруженість між США та Іраном, де кожна нова атака викликає посилення міжнародної реакції.

