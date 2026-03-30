Про це поінформували в Міноборони Туреччини.

Що відомо про атаку Ірану на Туреччину?

Балістична ракета, запущена з Ірану в бік Туреччини, була перехоплена силами Протиповітряної оборони НАТО. Сталося це в східній частині Середземного моря.

Подібний випадок уже третій з початку війни на Близькому Сході. Раніше ж Анкара розгорнула в регіоні додаткові системи ППО.



Міноборони Туреччини повідомило про збиття іранської ракети

Зазначимо також, що попередній випадок стався 9 березня, тоді Іран теж випустив балістичну ракету в напрямку Туреччини.

Уламки збитої ракети впали поблизу міста Газіантеп в південно-центральній частині Туреччини. Тоді президент країни Реджеп Ердоган заявив, що з початку війни в Ірані 28 лютого Анкара активно веде дипломатичну діяльність.

За його словами, вже відбулися переговори з 16 світовими лідерами з метою пошуку шляхів виходу з кризи. Він також наголошував, що не слід робити жодних кроків, які могли б зашкодити багатовіковим добросусідським і братерським відносинам Туреччини з Іраном або негативно вплинути на країну.

