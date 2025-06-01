В ответ на обстрелы: в Армии обороны Израиля говорят, что Иран запустил более 100 дронов
- Иран запустил более 100 дронов по Израилю в ответ на обстрел ядерных объектов, израильская ПВО готова их уничтожать.
- Израиль нанес удар по Ирану, использовав более 200 самолетов, в результате чего погибли высокопоставленные чиновники и ученые Ирана.
Иран начал отвечать за обстрел ядерных объектов и убийство военных и специалистов со стороны Израиля и уже запустил по стране беспилотники. Противовоздушная оборона готова работать по "Шахедам", которые нацелены на мирные города.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря армии обороны Израиля Эфи Дефрин. Дроны долетят за несколько часов.
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Иран запустил по Израилю дроны после обстрелов ядерных объектов
Известно, что в течение последних нескольких часов курсом на Израиль запустили более 100 иранских дронов. Армия обороны готова работать по воздушным целям, чтобы не допустить трагических последствий.
Очевидцы заметили в небе Ирака "Шахеды", направляющиеся на запад – в направлении Израиля.
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Сколько вооружения привлекли для атаки по Ирану
По словам Эфи Дефрина, Израиль использовал более 200 самолетов, из которых сбросили 300 единиц вооружения. Таким образом поражено более 100 целей. В результате атаки погибли начальник Генштаба иранской армии Мохаммад Багери, представители высшего командования и ученые, которые разрабатывали ядерное оружие.
Армия Израиля нанесла удар, ведь Иран начал активно готовиться к созданию ядерного оружия и направляет другие ракеты в сторону Израиля. Поэтому атака была выполнена для защиты страны.
Жителей Ирана напугало нападение со стороны Израиля. Люди слышали пролеты самолетов и взрывы, от которых многие проснулись.
Похоже, что люди были опустошены и шокированы этим нападением,
– сказала старшая научная сотрудница Центра международной политики Негар Мортазави в комментарии CNN.
Вся информация о последствиях и возможных жертвах атаки будет появляться в течение дня.