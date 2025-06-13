Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву прессекретар армії оборони Ізраїлю Ефі Дефріна. Дрони долетять за кілька годин.

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Іран запустив по Ізраїлю дрони після обстрілів ядерних об'єктів

Відомо, що протягом останніх кількох годин курсом на Ізраїль запустили понад 100 іранських дронів. Армія оборони готова працювати по повітряних цілях, аби не допустити трагічних наслідків.

Очевидці помітили в небі Іраку "Шахеди", що прямують на захід – в напрямку Ізраїлю.

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Скільки озброєння залучили для атаки по Ірану

За словами Ефі Дефріна, Ізраїль використав понад 200 літаків, з яких скинули 300 одиниць озброєння. Таким чином уражено понад 100 цілей. Унаслідок атаки загинули начальник Генштабу іранської армії Мохаммад Багері, представники вищого командування та вчені, які розробляли ядерну зброю.

Армія Ізраїлю завдала удару, адже Іран почав активно готуватися до створення ядерної зброї та спрямовує інші ракети в бік Ізраїлю. Тому атака була виконана задля захисту країни.

Жителів Ірану налякав напад з боку Ізраїлю. Люди чули прольоти літаків та вибухи, від яких багато хто прокинувся.

Схоже, що люди були спустошені та шоковані цим нападом,

– сказала старша наукова співробітниця Центру міжнародної політики Негар Мортазаві в коментарі CNN.

Уся інформація про наслідки та можливих жертв атаки з'являтиметься протягом дня.